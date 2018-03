Viorica Dancila s-a intalnit cu delegatia FMI: Unul dintre obiectivele Guvernului este cresterea veniturilor bugetare prin imbunatatirea colectarii si a relatiei dintre fisc si contribuabili

Potrivit acestuia, vicepremierul Viorel Stefan si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, au aratat ca Guvernul are in vedere imbunatatirea predictibilitatii fiscale, iar modificarile din ultima perioada au fost de natura sa aduca o serie de clarificari necesare simplificarii legislatiei fiscale.Guvernul sustine ca reprezentantii FMI au apreciat cresterea economica inregistrata in 2017 si au aratat ca ritmul de crestere va putea fi sustinut in perioada urmatoare printr-un mix echilibrat de politici monetare si fiscale, sustinerea investitiilor, sustenabilitatea cheltuielilor publice si imbunatatirii colectarii.Discutii au avut ca obiect evolutiile inregistrate de economia Romaniei in ultimul an si perspectivele de dezvoltare si consolidare a sustenabilitatii economice.Viorica Dancila le-a spus reprezentantilor FMI ca Romania a inregistrat in 2017 o rata a cresterii economice de 7%, datorata, in principal, ponderii industriei si cu un aport substantial al agriculturii si dezvoltarii domeniilor IT si cercetare-inovare. Investitiile nete in economie au fost anul trecut cu 6,4% mai mari decat in 2016, 33,4% din fonduri fiind investite in industrie si 25% in constructii. Somajul este la cel mai redus nivel din ultimii 25 de ani, in conditiile in care anul trecut au fost create aproximativ 270.000 de noi locuri de munca.Prin transferul sarcinii fiscale de la angajator la angajat a fost redus numarul taxelor si cheltuielile cu forta de munca, iar masurile privind salarizarea personalului bugetar, cu accent asupra cresterii salariilor in sanatate si educatie, precum si cresterea salariului minim brut pe economie contribuie la mentinerea pe piata muncii a personalului cu inalta calificare profesionala."Reforma fiscala, legea salarizarii unitare a personalului platit din fonduri publice, initierea si promovarea unei noi legi a pensiilor vor oferi sustenabilitate sistemului de pensii pe o perioada lunga de timp", a afirmat seful Executivului.Pentru 2018 se estimeaza o crestere economica de 6,1%, cu accent asupra sustinerii investitiilor, indeosebi a celor finantate din fonduri europene, a mai precizat Dancila.