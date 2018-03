Cristian Popa: Rezultatul aplicarii Legii limitarii dobanzilor va fi o scadere a volumului de intermediere

Rezultatul aplicarii Legii limitarii dobanzilor va fi o scadere a volumului de intermediere, precum si o potentiala diferentiere a costurilor creditului pentru diverse tipuri de beneficiari, a declarat, joi, fostul viceguvernator al Bancii Nationale a Romaniei, Cristian Popa, scrie Agerpres. "Rezultatul cel mai probabil al aplicarii unei asemenea legi va fi o scadere a volumului de intermediere, care si asa este destul de redusa in Romania, ma refer la creditele neguvernamentale in raport cu PIB-ul, si o potentiala diferentiere a costurilor creditului pentru diverse tipuri de beneficiari", a spus Popa, prezent la summitul anual al Romanian Business Leaders."In afara de asta, daca este nevoie si este nevoie de o anumita protectie pentru cele mai defavorizate categorii ale debitorilor si utilizatorilor de servicii financiare, ea se poate face printr-un efort, in special al comunitatii bancare si financiare, de educare a publicului, inclusiv prin canale mass media si, de asemenea, printr-un efort de eventuala aplicare a unor refinantari sau diversificarea de instrumente financiare de catre bancile insele in raport cu debitorii pentru ca avem un mare avantaj: in raport cu situatia pe care o aveam in 2013-2014 in materie de credite neperformante, in raport cu totalul, ele s-au corectat foarte mult. O buna parte din aceste credite au scazut. Este o lectie pe care bancile o au vie in minte in momentul in care vor proceda la acordarea de credite", a mai explicat fostul viceguvernator al BNR.Acesta a afirmat ca in momentul de fata nu suntem in situatia de a avea un exces de creditare, daca ne uitam la creditul neguvernamental. De asemenea, Popa sustine ca este nevoie de o crestere a creditului investitional pentru firme.'Nu neg nevoia de existenta unei protectii sociale, numai ca ea nu se face in cele mai bune conditii si fara distorsiuni prin acest tip de legiferare. Se face printr-o varietate de eforturi din care cele mai multe apartin si trebuie sa fie insusite ca atare si dezvoltate de catre sectorul privat si de catre creditori in relatie cu debitorul insusi', a mai spus Cristian Popa.