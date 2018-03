Sporul natural negativ a continuat si in luna ianuarie. In perioada 1990-2016, Romania a pierdut 3,56 milioane de persoane, din care 2,5 milioane prin migratie externa

Potrivit datelor publicate in Raportul privind stabilitatea financiara, observatiile facute în perioada 2005-2016 pentru state din Europa Centrală și de Est, o majorare cu 1 punct procentual a ponderii populației cu vârsta de 65 de ani sau peste conduce la o diminuare a creșterii PIB potențial cu 1,3 puncte procentuale

O a doua vulnerabilitate importanta este gradul redus de integrare a unor categorii sociale in piata muncii. Rata de ocupare a femeilor este in prezent la doar 57,4%, fata de 75 % in cazul barbatilor (date aferente anului 2016, grupa de varsta 20-64 de ani). De asemenea, integrarea tinerilor pe piata muncii este o problema importanta.

Ponderea tinerilor (15-34 de ani) care nu muncesc si nici nu sunt incadrati intr-un program de formare (rata NEET) era in anul 2016 de 20,8% , mult peste media UE (15,6%). O alta problema privind gradul de ocupare a fortei de munca este data de disparitatile regionale importante



O a treia vulnerabilitate importanta a fortei de munca este gradul redus de adecvare a pregatirii fortei de munca. Problemele legate de forta de munca sunt motiv de ingrijorare si in opinia a circa o treime dintre companiile nefinanciare din Romania, care au indicat lipsa fortei de munca drept o problema semnificativ presanta in derularea activitatii, in perioada octombrie 2016 -martie 2017. Dupa sectorul de activitate, companiile care activeaza in industrie au semnalat mai acut aceasta problema (in proportie de 40% in aceeasi perioada de referinta).



Chiar daca in ianuarie s-au nascut cu peste 2000 de copii mai mult decat in decembrie, sporul natural a ramas negativ, arata datele transmise vineri de Institutul National de Statistica. Iar evolutiile demografice sunt mai mult decat ingrijoratoare, necesitand o interventie prin politici pro-nataliste din partea autoritatilor. Faptul ca ne imputinam (prin emigratie, dar si prin sporul natural negativ) are consecinte directe asupra pietei muncii dar si asupra nivelului taxelor si impozitelor. Cu cat suntem mai putini in campul muncii, cu atat fiscalitatea va creste, daca Statul nu se reformeaza si nu se simplifica.Potrivit unei cercetari a profesorului Vasile Ghetau, in perioada 1990-2016, Romania a pierdut 3,56 milioane de persoane, din care circa un milion prin decese, iar restul prin migratie externa. Iar potrivit estimarilor pe care profesorul Ghetau le-a facut pentru 2017 si 2018, Romania va pierde in acesti doi ani, alti circa 300.000 de romani (circa jumatate prin deces si cealalta jumatatie potential migranti).Calculele facute de Institutul National de Statistica arata ca in urmatorii 10 ani populatia rezidenta de varsta prescolara si scolara de 0-23 ani se va reduce cu 15% , iar pana in 2060, contractia va ajunge la -41,9%,adica la 2,9 milioane de romani."Scaderea populatiei rezidente de 0-23 ani va fi moderata pana in anul 2030 si mai accentuata spre sfarsitul orizontului de proiectare (anul 2060), principalul factor al acestei evolutii fiind scaderea natural a a populatiei. Cea mai mica reducere a populatiei de 0-23 ani ar putea fi de -17,1% in varianta optimista a proiectarii populatiei", mai arata INS.