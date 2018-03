Unda verde de la BNR si Consiliul Concurentei pentru achizitia Bancpost de catre Banca Transilvania: Se estimeaza ca finalizarea tranzactiei va avea loc in prima jumatate a lunii aprilie 2018

Banca Transilvania si Bancpost in cateva cifre

"Banca Transilvania a primit aprobarile necesare din partea Bancii Nationale a Romaniei si a Consiliului Concurentei pentru achizitionarea pachetului majoritar de actiuni (99,15%) detinut de catre Eurobank Group in capital social al Bancpost, precum si a participatiilor in capitalul social al societatilor din Grupul Eurobank din Romania, respectiv ERB Retail Services IFN SA si ERB Leasing IFN SA.Astfel, in perioada urmatoare vor fi initiate procedurile specifice finalizarii tranzactiei cu Eurobank Group.Banca Transilvania estimeaza ca finalizarea tranzactiei pentru achizitia Bancpost va avea loc in prima jumatate a lunii aprilie 2018.Dupa finalizarea tranzactiei, BT va deveni actionar cu drepturi depline si tot atunci va incepe integrarea Bancpost in structura Bancii Transilvania."Cu peste 13% cota de piata si active totale de 54,9 miliarde lei (11,9 miliarde euro),este a doua banca din Romania. BT are peste 7.000 de angajati, 2,2 milioane de clienti, fiind lider de piata in domeniul cardurilor, si aproximativ 500 de sedii.este pe locul 9 in topul bancilor din Romania, cu aproape 3% din piata si active de 11,6 miliarde lei (2,5 miliarde euro). Echipa sa cuprinde peste 2.000 de angajati, iar reteaua, aproximativ 150 de sedii. Peste un milion de clienti lucreaza cu Bancpost.