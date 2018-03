Isarescu: Faptul ca acum se discuta legi fara un studiu de impact este un lucru care trebuie sa ne dea de gandit

Lipsa cunostintelor financiare ar putea bulversa intreaga piata financiara si ar putea distruge creditarea, considera Isarescu."In calitate de veteran trebuie sa va spun ceva din anii precedenti. Eram prin anii 90 si sub presiunea istoriei, a timpului, trebuia sa promovam legi. Legile reformei in 91, 92, 93. Nu intram niciodata in Parlamentul Romaniei (cu o lege) fara sa ni se puna intrebarea aceasta: aveti un studiu de impact ? Faptul ca acum se discuta legi fara un studiu de impact este un lucru care trebuie sa ne dea de gandit. A veni cu o lege care spune ca am inteles eu ca asa e in Uniunea Europeana nu este suficient", a spus vineri Guvernatorul BNR Mugur IsarescuIn primul rand ca trebuie sa vezi ce e Uniunea Europeana, pentru ca nu e o Uniune standardizata din punct de vedere financiar - bancar. E cu multe divergente si diferente. Apoi as pune intrebarea: de la a spune ca vrem ca in Romania creditarea sa fie ca in Uniunea Europeana si pana la a propune o lege sa avem nivelul trai in Romania ca in Uniunea Europeana cati pasi sunt? Sunt numai cativa. Sunt numai cativa pasi si o sa ne pomenim si cu o lege din asta care sa ne spuna ca trebuie sa traim la fel de bine ca in Uniunea Europeana", a spus Isarescu."Ne-am dat cat de periculos este sa vorbim doar in interiorul acestei institutii. Populatia trebuie sa inteleaga, pentru putea folosi instrumente financiare complexe. Altfel, riscam ca un credit sa nu mai fie un credit, ci un fel de donatie, pentru ca debitorul nu a inteles despre ce este vorba. Asta ar bulversa total piata financiara, ar distruge piata creditului si ar crea multiple probleme in lant in functionarea economiei de piata", a afirmat Isarescu.Guvernatorul considera ca ar trebui un proiect la nivel national din punct de vedere al educatiei financiare."Trebuie sa avem o strategie la nivel national in acest sens, nu doar a BNR, ci si a mai multor institutii statului. (...) Educatia financiara este foarte scazuta in Romania. (...) De la acest adevar trebuie sa plecam", a spus Isarescu, potrivit News.ro. In cadrul aceleiasi conferinte, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a afirmat ca educatia financiara ar trebui sa vizeze, in pricipal, Parlamentul.