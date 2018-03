Cinci probleme ale investitiilor facute de firmele romanesti: finantare deficitara, miopie, efect de turma, comoditatee si efect multiplicator modest

Cresterii dobanzilor din cauza presiunilor inflationiste

Temperarii cresterilor salariale, care nu pot continua cu o medie de 14% in fiecare an

Decelerarii programului "Prima casa" (dpdv buget si adresabilitate mai restransa, in contextul unor posibile plafoane maxime aplicate veniturilor debitorilor sau al gradului de indatorare al acestora).



preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiar-Bancari din România (AAFBR), service Director al Coface Romania si lector in cadrul Institutului Bancar Roman.



O companie nu se poate dezvolta pe termen lung daca toate profiturile sunt distribuite catre plata dividendelor. In acest caz, nevoile de investitii pe termen lung (activele fixe) si scurt (ciclul de exploatare) se bazeaza doar pe capitalul initial (de cele mai multe ori foarte scazut) si finantarea externa (supusa unor evolutii ciclice din perspectiva costurilor si conditiilor de finantare), scrie Iancu Guda pe blogul sau. Astfel, din cauza imunitatii foarte scazute, compania devine vulnerabila in contextul materializarii unor socuri externe cu impact negativ.Lipsa investitiilor, sau realizarea tardiva a acestora, ori in conditii de finantare inoportuna, poate face ca firma subiect sa piarda din competitivitate fata de concurenta, declansand astfel o spirala sumbra: scaderea veniturilor - diminuarea profiturilor / inregistrarea de pierderi - probleme de lichiditate - blocarea finantarii - decredibilizarea companiei - cresterea riscului de a intra in insolventa.Este important sa definesc foarte exact la ce ma refer atunci cand spun "investitii". Consider investitiile pe termen lung in activele corporale: masini, echipamente, utilaje, cladiri, terenuri. In esenta, cresterea valorii contabile a activelor corporale reflecta investitii noi care depasesc nivelul amortizarii, exceptand desigur situatiile cand activele sunt reevaluate pozitiv (pretul de piata se apreciaza). Pe de alta parte, o scadere a valorii contabile a activelor corporale indica dezinvestitii nete, deoarece amoritzarea sau vanzarea activelor depasesc eventuale investitii noi, exceptand desigur situatiile cand activele sunt reevaluate negativ (pretul de piata se depreciaza).Acestea fiind spuse, haideti sa vedem cine si unde investeste in Romania din urmatoarele perspective:1. Distributia sectoriala...care reflecta un grad ridicat de concentrare in cateva sectoare. Mai exact, conform cifrelor ilustrate in graficul de mai jos, tranzactiile imobiliare si constructiile concentreaza aproape un sfert din totalul investitiilor realizate in ultimul an. Cred ca orice investitor care dezvolta acum un proiect imobiliar adresat maselor (segmentul mediu si sub-mediu) este intarziat cu cel putin 2- 3 ani, si, cand va livra proiectul in piata, preturile vor fi deja in scadere, deoarece cererea pentru imobiliare ar trebui sa scada in contextul:Deoarece oferta inregistrata pe piata locuintelor creste (volumul lucrarilor de constructii rezidentiale crescand cu 70% in anul 2017 fata de anul anterior), pretul locuintelor rezidentiale nu poate sa mai continue trendul ascendent. Costul de constructie este deja ridicat din cauza majorarii cheltuielilor salariale, disponibilitatii limitate a fortei de munca si cresterii preturilor la materialele de constructii. Astfel, cine incepe acum un proiect imobiliar adresat maselor, va construi scump si va vinde ieftin, ceea ce va pune o presiune asupra marjelor de profitabilitate.De aceea, structura de capital (respectiv modalitatea de finantare a constructiei) este decisiva in ceea ce priveste vulnerabilitatea financiara a proiectului. Cred ca toate proiectele imobiliare (constructii rezidentiale) finantate cu o pondere a imprumuturilor mai mare de 65% in totalul capitalurilor necesare investitiei sunt expuse riscului de insolventa!In concluzie, problema fundamentala pe care o vad cu referire la gradul ridicat de concentrare al investitiilor in constructii si tranzactii imobiliare, este faptul ca acestea sunt defazate (nu sunt facute in momentul oportun), sufera de efectul de turma (investim in imobiliare pentru ca majoritatea o face, si la altceva nu ne pricepem) si de miopie (in sensul ca se concentreaza doar asupra prezentului si nu considera evolutia pe termen mediu a cererii si a costurilor de finantare).Iancu Guda este