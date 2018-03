​Exclusiv, dar si penibil: Statistica publica mai nou doi indicatori: unul intern si altul extern. Pentru ziaristi, constructiile urca cu peste 7% in ianuarie. Pe site-ul INS ele urca mult mai lent....Raspunsul INS: Calculele nu erau corecte...

Context:

Vineri, Institutul National de Statistica a transmis vreo 5 comunicate de presa. Le-a arhivat frumos intr-un fisier pe care l-au dat jurnalistilor. Fiecare ziarist a scris stiri din ceea ce Statistica a livrat. Partea proasta e ca intr-o tara normala, la informatiile pe care Statistica le face publice, sunt atenti nu dor ziaristii, ci si analistii economici locali si investitorii straini, care analizeaza starea economica a tarii si trasmit pe bani multi, celor cu care au contracte. Luni dimineata, un astfel de fond strain de investitii strain, m-a sunat. "Taiem orice investment la Romania. Voi minte strainatatea, inacceptabil este!", zice Vocea. Mirat, il rog sa-mi dea detalii. Si omul imi da.In comunicatele transmise vineri, lucrarile de constructii din Romania cresteau cu peste 7%. In cele postate luni pe pagina INSSE.ro, cresterea era de numai 5.8%. Strainii vedeau cresterea de la noi ca una din cele mai mari din zona si faceau recomandari de a se investi in acest sector. Luni insa, acelasi INSSE.ro scrie ca de fapt cresterea de peste 5%, lucru care modifica substantial datele ecuatiei.Evident, reporterul HotNews a intrebat la INS ce se intampla."Referitor la comunicatul de presa privind lucrarile de constructii, va comunicam capostarii de vineri 16.03,Acest fapt s-a datorat operatiunii de amploare de recalculare a seriilor de date in noul an de baza 2015 pentru perioada 2005-2017. Imediat ce am constatat eroarea am refacut si repostat pe site-ul INS acest comunicat"Niciun alt comunicat intre ziua de vineri si cea de luni , in care INS sa isi repare greseala, sau sa explice de unde provine diferenta. De scuze nu mai zic absolut nimic.Reamintim ca fostul sef al Statisticii, dl. Vergil Voineagu, a fost demis de către premierul acelei vremi (Victor Ponta) pentru "greşeala gravă" comisă în calcularea PIB pe 2011.Premierul anunţase o eroare de calcul a Institutului Naţional de Statistică privind Produsul Intern Brut (PIB), care a revizuit în scădere cu aproximativ 20 miliarde de lei PIB pentru 2011, va determina reducerea cheltuielilor bugetare prevăzute pentru 2013 cu aproape 1 miliard de lei pentru încadrarea în ţinta de deficit stabilită.INS a precizat însă că aplică metodologia UE privind PIB, care prevede transmiterea pe parcursul a 21 luni pentru indicatorii anuali trei versiuni de estimare - provizorii (la 70 de zile), semidefinitive (la 9 luni) şi definitive (la 21 luni) - iar diferenţele între ele sunt inerente şi nu reprezintă erori de calcul.Acum, scuzele sunt de prisos. Nu poti opera cu doua masuri, in functie de ce partid e la conducere!