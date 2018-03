Vicepremierul Viorel Stefan: Guvernul va colabora cu Banca Mondiala prin derularea unor proiecte comune de dezvoltare a infrastructurii

Reprezentantul Bancii Mondiale, Tatiana Proskuryakova, a prezentat propunerile cu privire la Cadrul de Parteneriat de Tara pentru perioada 2018-2023, document asupra caruia au fost purtate mai multe consultari cu autoritatile romane pentru a reflecta asteptarile si viziunea partenerului roman in masurile ce pot fi intreprinse pe parcursul derularii acestui parteneriat.Cadrul de Parteneriat pentru perioada 2018-2023 intre Romania si Banca Mondiala va fi prezentat, spre aprobare, Comitetului Directorilor Executivi ai Bancii in data de 14 iunie 2018."Relatia de parteneriat intre Guvernul Romaniei si Banca Mondiala poate fi consolidata in urmatorii ani prin derularea unor proiecte comune de dezvoltare a infrastructurii de transport, precum si a celei in domeniul sanatatii sau de aparare impotriva inundatiilor. Expertiza Bancii Mondiale este extrem de valoroasa pentru Romania in atingerea obiectivului sau de dezvoltare a unei economii sustenabile si incluzive, concentrata asupra bunastarii romanilor", a spus Viorel Stefan.Acesta a precizat ca aceasta colaborare are noi oportunitati de dezvoltare in contextul in care, la nivelul anului 2017, Romania a inregistrat o crestere economica de 7% din PIB, cel mai mare avans din 2008 pana in prezent, la care au contribuit aproape toate ramurile economiei. Ritmul de crestere economica va putea fi mentinut avand in vedere ca Executivul va acorda atentia cuvenita sustinerii investitiilor, indeosebi a celor finantate din fonduri europene, imbunatatirii colectarii veniturilor bugetare, printr-o mai buna conformare voluntara, a afirmat vicepremierul Viorel Stefan, in cadrul intrevederii.