Romania are o povara fiscala cu un sfert mai mare decat cea din economiile emergente majore. Suntem pe la jumatatea clasamentului

Tarile emergente, in general, au inregistrat ponderi mai reduse de taxe impuse de Guvern, inclusiv numeroase tari care fac parte din blocul comercial ASEAN (Asociatia Natiunilor din Asia de Sud-Est) precum Malaysia (16,5%) si Filipine (13,9%).

Pentru a diminua povara fiscala, guvernul roman a introdus deja o serie de masuri menite sa incurajeze cresterea economica. Acestea includ scutiri de taxe pentru profiturile reinvestite si posibilitatea de reportare a pierderilor inregistrate in anul anterior pentru a fi deduse din profitul impozabil al anului curent.

Romania inregistreaza o povara fiscala de 29% din Produsul intern brut (PIB), cu 24% mai mare decat media inregistrata la nivelul economiilor BRIC emergente majore (21,8%), arata un studiu realizat de UHY, reteaua internationala a firmelor de contabilitate si consultanta fiscala. Potrivit aceluiasi studiu, taxele impuse de guvernul roman sunt mai mari decat media la nivel global (28,2%).UHY a analizat 34 de tari din intreaga lume si a calculat procentul colectat din PIB-ul tarilor respective de catre Guverne prin taxe (vezi graficul de mai jos), pozitionand Romania pe locul 17 in studiu si Danemarca pe prima pozitie, cu taxe impuse de catre Guvern care reprezinta 53,5% din PIB-ul tarii. Statele Unite ale Americii colecteaza taxe care reprezinta 22% raportat la PIB, in vreme ce Republica Irlanda este singura tara din zona Euro studiata in care taxele impuse de Guvern sunt sub media globala."Economiile precum Romania trebuie sa cerceteze si sa identifice mai multe moduri pentru a diminua povara fiscala pentru companii. In caz contrar, acestea vor fi afectate de concurenta tot mai acerba a tarilor emergente mai dinamice cand vine vorba de atragerea companiilor straine in Romania. Este dovedit ca scaderea taxelor impuse persoanelor fizice si juridice ar putea ajuta economiile sa incurajeze cresterea si sa creeze stimulente, in special pentru investitori si companii mai mari cu o activitate orientata spre nivel global" a declarat Camelia Dobre - Managing Partner in cadrul firmei membre UHY, UHY Audit CD S.r.l.In general, economiile europene domina topul clasamentului realizat de UHY, avand cele mai mari taxe impuse. In medie, tarile europene inregistreaza o povara fiscala de 43,3%: cu peste 50 de procente mai mare decat media la nivel global (28,2%), conform studiului.Camelia Dobre adauga ca "in ultimii ani, guvernul roman a fost proactiv in incurajarea cresterii si dezvoltarii mediului de afaceri din tara, dar este nevoie de mai multe eforturi. De exemplu, in 2016, guvernul a eliminat impozitarea veniturilor din activitatile de cercetare, dezvoltare si tehnologie.""Reducerea birocratiei si investirea in infrastructura ar contribui, de asemenea, la eforturile de marire a numarului de deduceri fiscale disponibile pentru companii, in special pentru intreprinderile mici. Aceasta este opinia mea ferma. Pe de alta parte, este important de remarcat faptul ca incepand cu anul acesta, Romania a decis sa impoziteze intreprinderile nou infiintate si companiile care inregistreaza o cifra de afaceri anuala sub 1 milion de euro ca microintreprinderi. Astfel, legiuitorul elimina optiunea de aplicare a impozitului pe profit pentru companiile care au mai mult de 45.000 lei (aproximativ 10.000 euro) capital social", a declarat Camelia Dobre."Aceasta nu este o masura care sa incurajeze companiile care decid sa investeasca in Romania care se asteapta sa inregistreze profit dupa un anumit timp de la realizarea investitiei, astfel ca, pana cand investitia genereaza profit, acele companii vor inregistra pierderi, fara a mai avea dreptul de a compensa acele pierderi."La nivel global, studiul UHY arata ca nivelurile de taxe colectate de catre guvernele nationale reprezinta un element de interes sporit, in special pentru UE, in contextul unui Brexit iminent, pentru a asigura finantarea guvernelor pe termen scurt si pentru a incuraja cresterea pe termen lung.Recent, Comisia Europeana a sugerat ca tarile UE ar putea avea in vedere modificarea politicilor fiscale pentru a contribui la completarea deficitului bugetar anual de 15 miliarde de euro care urmeaza sa fie generat de iesirea Marii Britanii. Aceste modificari ar putea include propuneri precum utilizarea unui procent din impozitul pe profit incasat de trezoreriile nationale pentru fondurile si programele comune ale UE.Cu toate acestea, numeroase tari europene, inclusiv Germania si Portugalia, unde taxele impuse sunt mai mari decat media, examineaza moduri pentru a reduce povara fiscala. De exemplu, guvernul german (43,8% din PIB) are drept obiectiv diminuarea poverii fiscale pentru IMM-uri pentru a incuraja inovatia, prin masuri precum: