Statistica isi prezinta scuzele pentru schimbarea pe tacute a indicatorilor din constructii. "Rectificarile au fost determinate de operatiunile de mare complexitate si amploare de recalculare, potrivit reglemetarilor UE"

"Institutul National de Statistica anunta faptul ca, dintr-o regretabila eroare, in comunicatul de presa difuzat vineri 16.03.2018 referitor la lucrarile de constructii, datele cu privire la cresterea in luna ianuarie 2018 fata de luna decembrie 2017 au fost modificate de la 7,1% la 5,8% pe serie ajustata sezonier, fara efect asupra altor indicatori statistici", se arata intr-un comunicat transmis marti de presedintele Institutului National de Statistica, Tudorel Andrei.Destul lui Andrei este unul normal, avand in vedere ca a gresi e omeneste, dar a-ti insoti indreptarea greselii de prezentarea unor scuze dovedeste onestitate si curaj."Precizam ca seria bruta de date nu a fost modificata, iar in ceea ce priveste seria ajustata sezonier a volumului lucrarilor de constructii comparativ cu perioada corespunzatoare din anul precedent, schimbarea are loc in sensul cresterii de la 4,2% la 6,8%.Rectificarile au fost determinate de operatiunile de mare complexitate si amploare de recalculare, potrivit reglemetarilor UE in vigoare, a seriilor de date prin adoptarea unui nou an de baza, 2015, cu efecte retroactive pe intreaga perioada 2005-2017.Institutul National de Statistica, cerandu-si scuze fata de eventualul disconfort cauzat de eroarea sus-amintita, tine sa asigure pe toti utilizatorii de date ca preocuparea constanta a intregului sau aparat vizeaza, exclusiv, corectitudinea si calitatea datelor puse la dispozitia tuturor categoriilor de utilizatori", mai arata Tudorel Andrei.Telul de baza al institutului este acela de a produce si disemina, ca si pana in prezent, date si informatii corecte, excluzand orice fel de intentie, intr-un sens sau altul, care sa genereze erori de calcul sau de alta natura, mai precizeaza seful Statisticii.