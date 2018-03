Fost sef ANAF: Impozitul pe venitul global probabil va fi aplicat de autoritati; vor sa rezolve inegalitatile

Impozitul pe venitul global va fi aplicat probabil de autoritati, astfel urmand a se rezolva inegalitatile in ceea ce priveste impozitarea inegala, sustine Dragos Doros, vicepresedinte al Camerei Consultantilor Fiscali (CCF) si fost presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), citat de Agerpres. "Eu mi-am prezentat dorinta de a pleca de la ANAF in momentul in care domnul Viorel Stefan, ca proaspat ministru de Finante, venise in functie si imi povestea de ce urmeaza sa facem. Printre toate masurile de care am aflat cu totii, prima pe lista era impozitul pe gospodarii. Poate ca asa vede Guvernul sa rezolve aceste inegalitati (precum impozitarea inegala pe PFA si salarii - n. r.) de care stiu foarte bine, sa le rezolve prin impozitul pe gospodarii, impozitul global, venituri pe trepte sau cum vreti sa-i spuneti. Probabil ca il vor face", a spus Doros.Acesta a precizat ca bazele de date ale ANAF sunt supraincarcate, in conditiile in care, de cinci ani, nu s-a mai cumparat nimic pe partea de infrastructura IT."Mi se pare fantasmagorica ideea de a face impozitul pe gospodarii care sa fie administrat de cei 35.000 de oameni consultanti fiscali. Daca, ipotetic, am avea cei 35.000 de oameni, acestia ar trebui sa ajunga in bazele de date ale ANAF, care sunt deja supraincarcate, din faptul ca de cinci ani nu s-a cumparat nimic pe partea de infrastructura IT la ANAF, nici hardware si nici software. Un impozit ca acesta este aproape imposibil de administrat", a sustinut oficialul CCF.Potrivit acestuia, alte tari vor sa aplice stopajul la sursa si sa renunte la impozitul pe venitul global."Cand lucram la legislatie si mergeam mai des la Bruxelles si ne intalneam cu alti colegi din tari mai dezvoltate in materie de fiscalitate, precum Franta, Olanda, care au impozit pe venitul global, ne intrebau pe noi cum e sa administrezi un impozit pe sursa. Li se parea un lucru bun, ca e usor de facut, de socotit si isi doreau sa treaca la o astfel de impozitare. Cand auzeau ca la multe surse de venit impozitarea e prin stopaj la sursa, li se parea un sistem care tindea spre perfectiune, din punct de vedere administrativ. Franta acum se gandeste sa treaca la impozitarea la sursa. Noi ne gandim acum sa facem o contrarevolutie fiscala prin impozitarea pe venitul global", a explicat fostul sef al ANAF.