Ce fel de locuinte cauta romanii (studiu)

Aproape 40% dintre romanii care vor sa isi schimbe locuinta intentioneaza sa faca acest pas in urmatorul an, iar peste 95% dintre acestia isi doresc sa se mute in aceeasi localitate, arata raportul "Cunoasterea extinsa a clientului de imobiliare online", realizat de catre Storia.ro cu ajutorul D&D Research. Raportul mai arata ca cei mai multi respondenti vor sa isi schimbe locuinta in urmatoarele 6-12 luni (39,5%). Principalele motive aflate la baza acestei decizii au legatura cu intentia de a achizitiona o locuinta proprie (37,9%) si cu nevoia de a dispune de un spatiu mai generos (25,8%).Intrebati daca sunt interesati sa cumpere sau sa inchirieze, cei mai multi respondenti au ales prima varianta (62,3%). Majoritatea romanilor inclusi in cercetare cauta un apartament in bloc (61,1%), in timp ce 24,7% isi doresc o casa de sine statatoare, aflata in afara unui cartier rezidential. Ceilalti se afla in cautarea unui apartament in vila (6,2%) sau isi doresc o casa aflata intr-un cartier rezidential (7,2%).Aproape toti respondentii (95,8%) intentioneaza sa se mute in acelasi oras, iar 67% in acelasi cartier in care locuiesc la ora actuala.Care sunt criteriile de care tin cont romanii atunci cand cauta o noua locuintaIntrebati care sunt criteriile de care tin cont atunci cand cauta o locuinta noua - dincolo de buget - romanii inclusi in cercetare au facut referire la zona (47,8%), suprafata utila (29,1%), numarul de camere (35,8%), suprafata totala sau construita (26,5%) si la facilitatile din preajma locuintei (22,9%). Anul constructiei, accesul la o parcare, apropierea de statiile de mijloc de transport, calitatea finisajelor si compartimentarea sunt alte criterii amintite de catre respondenti.Unde isi cauta romanii urmatoarea locuinta61,4% dintre respondenti au declarat ca folosesc site-urile de anunturi imobiliare atunci cand isi cauta o noua locuinta, in timp ce 45,3% prefera sa caute direct in motorul de cautare Google, iar 43,6% apeleaza la prieteni si cunostinte. In ceea ce priveste subiectul cautarilor, respondentii au amintit: informatii financiare (63,4%), informatii generale (61,1%), informatii despre noi proiecte imobiliare (41,1%).Despre raportul ¬Cunoasterea extinsa a clientului de imobiliare online¬Raportul de cercetare cantitativa ¬Cunoasterea extinsa a clientului de imobiliare online¬ este un demers prin care Storia.ro isi propune sa cunoasca si sa inteleaga tipologiile de clienti de imobiliare. Realizat cu ajutorul agentiei de cercetare D&D Research, studiul a implicat 1050 de respondenti cu varste cuprinse intre 25 si 44 de ani, 50% femei si 50% barbati.