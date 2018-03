Guvernul infiinteaza o comisie care se va ocupa de trecerea la moneda euro, condusa de premier si presedintele Academiei Romane/ Guvernatorul BNR va fi vicepresedinte al comisiei, alaturi de un vicepremier

Guvernul vrea sa aprobe printr-o ordonanta de Urgenta infiintarea unei comisii care se va ocupa de aderarea Romaniei la moneda euro. Presedintii comisiei vor fi premierul si seful Academiei Romane, in timp ce guvernatorul BNR va fi vicepresedinte, alaturi de un vicepremier."Aceasta comisie va fi condusa de doi co-presedinti, prim-ministrul si presedintele Academiei Romane, si de asemenea de doi vicepresedinti, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei si vicepremierul pe probleme economice", a declarat premierul Viorica Dancila.Potrivit acesteia, Comisia va reuni reprezentanti ai administratiei guvernamentale, ai administratiei publice locale, ai mediului academic, ai presedintiei Romaniei, ai organizatiilor non-guvernamentale, ai confederatiilor patronale si sindicale, ai societatilor asociative."Dupa cum stiti, s-a vorbit despre acest lucru, dar nu am avut niciodata o perioada stabilita pentru acest moment deosebit de important pentru tara noastra. Consider ca aderarea la moneda euro, adoptarea monedei euro este cel mai important proiect dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. In consecinta, printr-o Ordonanta de Urgenta vom infiinta Comisia Nationala de Fundamentare a Planului National de Adoptare a Monedei Euro. Aceasta comisia va avea rolul de a pregati calendarul de intrare a Romaniei in mecanismul unic de aderare la moneda euro, precum si actiunile necesare pentru pregatirea economica, dar si a societatii romanesti pentru acest pas important", a mai spus Dancila.