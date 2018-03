Bancile comerciale considera cadrul legislativ incert din sectorul financiar-bancar induce un risc sistemic ridicat si dificil de gestionat (sondaj BNR)

Sistemul bancar din Romania vede un risc sistemic ridicat si dificil de gestionat in ceea ce priveste cadrul legislativ incert si impredictibil in domeniul financiar-bancar, cu implicatii asupra solvabilitatii, in acest an, reiese dintr-un document publicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) si citat de Agerpres. Un alt risc, tot dificil de gestionat, este cel de crestere a costului de finantare ca urmare a majorarii ratei dobanzii si/sau a deprecierii monedei nationale cu efecte negative asupra capacitatii de plata a debitorilor, in special a populatiei si IMM-urilor.De asemenea, documentul vorbeste si despre riscul sistemic ridicat al deteriorarii rapide a increderii investitorilor in economiile emergente in contextul evolutiilor externe si interne. Aici sunt date drept exemple cresterea economica la nivel global, modificarile de ordin politic si accentuarea tensiunilor geopolitice, sectorul bancar european, iar pe partea interna politicile fiscale prociclice si adancirea deficitului de cont curent.Conform opiniilor bancilor comerciale, tot dificil de gestionat sunt si riscurile asociate inovatiei financiare si provocarilor la adresa securitatii cibernetice, cel asociat evolutiilor din piata imobiliara rezidentiala si cel provenind din cresterea accelerata a creditarii populatiei, in acest ultim caz dificultatea de gestionare fiind moderata