BCE anunta o analiza a sistemului de bonusuri in bancile europene, dupa ce Deutsche Bank a acordat prime substantiale, in ciuda unui nou an de pierderi

"Vom examina indeaproape sistemul de remunerare pentru a vedea daca este propice unei gestiuni sanatoase si prudente a bancilor", a declarat Daniele Nouy, care conduce supervizarea unica a marilor banci in zona euro in cadrul BCE, in cadrul unui discurs sustinut la Frankfurt.BCE vrea sa se asigure ca actualul sistem de bonificatie este "in conformitate cu normele europene definite de Autoritatea Bancara Europeana (ABE)", a precizat ea.Aceste declaratii vin dupa ce prima banca germana, Deutsche Bank, a atribuit angajatilor o anvelopa de prime in crestere puternica fata de exercitiul 2017, respectiv 2,2 miliarde de euro, in conditiile in care precedentul exercitiu primele fusesera de patru ori mai mici. Si aceasta in ciuda unui nou an cu pierderi nete, de 751 de milioane de euro.Partea leului a revenit diviziei bancii de investitii, unde veniturile au scazut in 2017 cu 16% in cifre anualizate. Seful bancii, John Cryan, a apreciat drept prioritara investitia in aceasta divizie care are peste 17.000 de persoane.