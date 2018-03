Ministrul Finanţelor: Trebuie schimbată legislaţia în domeniul evaziunii fiscale

Ordonanța de Urgență 241 cu evaziunea fiscală trebuie schimbată, crede ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Nu doar respectiva Ordonanță ci și alte prevederi din Codul penal. ”Adică aşa cum face Germania, cum face Olanda, cum fac ţările care, de multe ori, ne critică pe noi pentru diferite alte subiecte. Vom lua exact din fiecare ţară bunele practici pe care ei le aplică de zi cu zi către mediul de afaceri şi le vom pune frumos în legislaţia noastră. În Germania, de exemplu, un anumit procent din suma respectivă pe care Fiscul o identifică ca fiind evaziune nu se declară faptă penală sau se poate discuta. Ai suma, discuţi cu respectivul: plăteşti la stat toată suma, nu te duci la puşcărie, pentru că nu ăsta este interesul”, a spus Teodorovici marți seara la Antena3.Tema prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale trebuie să devină un punct de atracţie pentru investitori, nu o sperietoare cum este astăzi, iar până la finalul lunii iunie un grup de lucru constituit la nivelul administraţiei centrale va pune pe masă un cadru menit să schimbe legislaţia în acest domeniu, a declarat, marţi, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, scrie Agerpres.Restructurarea ANAF, casele de marcat electronice şi loteria bonurilor fiscale vor reduce evaziunea fiscală cu 5% anual'Acest subiect al prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale trebuie să devină dintr-o sperietoare, astăzi, pentru investitori, un punct de atracţie. Ştiu că sună poate ciudat. Dar un investitor român sau străin care vrea să facă o investiţie în România spune aşa: 'Bun, la fiscalitate sunteţi oarecum ca cei din jur (...), dar cum stăm la partea asta de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale? Dacă ceva mi se întâmplă din motive neimputabile sau o greşeală din piaţă, tu ca stat vii şi-mi distrugi compania? Îmi scoţi oamenii afară, mi-i laşi şomeri, îmi distrugi business-ul?! Atunci mă duc în altă parte'. Nu, acest lucru trebuie schimbat!', a spus ministrul, la Antena 3.În acest context, ministrul Finanţelor a precizat că trebuie schimbată legislaţia în domeniul evaziunii fiscale.'Până la final de iunie o să avem un grup de lucru la nivelul administraţiei centrale din toate structurile implicate în acest proces şi va trebui să punem pe masă un cadru legislativ, adică OUG 241 cu evaziunea fiscală trebuie schimbată, şi nu numai... şi prevederi din Codul penal şi alte prevederi legale. Adică aşa cum face Germania, cum face Olanda, cum fac ţările care, de multe ori, ne critică pe noi pentru diferite alte subiecte. Vom lua exact din fiecare ţară bunele practici pe care ei le aplică de zi cu zi către mediul de afaceri şi le vom pune frumos în legislaţia noastră (...) În Germania, de exemplu, un anumit procent din suma respectivă pe care Fiscul o identifică ca fiind evaziune nu se declară faptă penală sau se poate discuta. Ai suma, discuţi cu respectivul: plăteşti la stat toată suma, nu te duci la puşcărie, pentru că nu ăsta este interesul. Ştiţi că dădeam acele exemple de peste 2.600 de dosare de speţe trimise de Antifraudă la Parchete, cu o valoare de trei miliarde de euro, aproximativ. Chiar că trebuie făcută o analiză, pentru că sunt tot felul de prostii puse acolo, prostii care au distrus firmele. Acesta este un subiect pe care trebuie să îl discutăm la nivel de Guvern, să analizăm (...) Cei care au făcut dosarul, probabil că din orgoliu, nu o să renunţe la acea poziţie şi or să şi-o menţină. Foarte bine, nu îi putem obliga să schimbe, dar dacă acea persoană ajunge în instanţă şi câştigă în instanţă, acea echipă trebuie să plece', a explicat Teodorovici.Ministrul Finanţelor a subliniat că orice stat normal funcţionează dacă are o economie puternică şi 'mai ales noi, oamenii de stânga, ca să aplicăm politici sociale, avem nevoie de o piaţă puternică'.În plus, Eugen Teodorovici a dat de înţeles că va 'pune stavile' la ilegalităţile din zona de import legume - fructe, la discuţia pe acest subiect răspunzând: 'Cine ne opreşte să facem asta?'.'Economia noastră, din păcate sau din fericire, depinde pe care parte vrem să vedem lucrurile, poate să aducă foarte multe venituri la bugetul de stat. Dacă ne uităm doar în zona de vamă, în zona de economie neagră, în toate aceste zone şi dacă spunem 'Stop joc!' banii vor veni şi nu sunt probleme cu absolut niciuna dintre legile noastre importante ca şi guvernare, fie că vorbesc despre salarizare, fie că vorbesc de pensii şi de orice altceva care ar trebui să fie făcut de această guvernare PSD-ALDE', a susţinut ministrul.În ceea ce priveşte stoparea ilegalităţilor din zona de import legume-fructe, Eugen Teodorovici consideră că se poate interveni.'Cine ne opreşte să facem asta? Uitaţi-vă şi la ţigări! 16% este piaţă neagră. Un punct procentual dacă îl recuperăm aducem la buget până la 50 de milioane de euro. Doar din ţigări. Nu mai vorbesc de legume-fructe, alcool şi orice altceva. Şi repet: 'Cine nu ne lasă?'', a subliniat oficialul.