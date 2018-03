Când angajatul dictează condițiile: Am întâlnit candidați care doresc să lucreze la birou alături de animalul lor de companie (studiu Adecco)

Beneficiile din IT se extind către alte domenii

Iașiul urmează exemplul Clujului și Bucureștiului în cazul polarizării veniturilor

Reputația companiei devine esențială

Salariile vor crește și în 2018, apreciază experții Adecco. În industrie,veniturile lunare vor avea o creștere de minim 10% față de sfârșitul anului 2017, în timp ce, pentru angajatii din sectorul financiar, lista beneficilor va fi completată de noi servicii. Lipsa candidațiilor în majoritatea sectoarelor economice va deveni și mai intensă în 2018. În cazul segmentului financiar, legal, HR flexibilitatea programului devine tot mai importantă, arată un sondaj realizat în rândul specialiștilor Adecco. În plus, potrivit observațiilor acestora, candidații refuză, într-o măsură mai mare ca în trecut, anumite poziții dacă angajatorul care le oferă este localizat într-o zonă foarte aglomerată.Programul flexibil, munca de acasă, beneficiile legate de viața personală,cum ar fi asigurările medicale și abonamente cu prețpreferențial la săli de sport,sunt deja obișnuite pentru cea mai mare parte a angajaților ”corporatiști”. “În 2018 observăm că o serie de beneficii destinate exclusiv programatorilor,au început sa se extindă şi în alte segmente de activitate: masaj la birou, livrări de coșuri de fructe de câteva ori pe săptămână sau chiar mic dejun la birou, existenţa spațiilor special amenajate pentru relaxare etc. Ca element ”neobișnuit”, am întâlnit candidați care doresc să lucreze la birou alături de animalul lor de companie.Pe de altă parte, angajații din domeniul industrial țin foarte mult la transportul asigurat de către angajator, doresc să lucreze împreună cu membri ai familiei (părinți, soți, frați/surori) și, pe cât posibil, pe același schimb. Foarte mare succes au angajatorii care oferă suport familiei angajatului prin acces subvenționat sau organizat chiar de aceștia la creșe, afterschools, spații de joacă”, declară Ioana Sanda, Candidates & Service Delivery Manager Adecco România.Potrivit Ioanei Sanda, pe parcursul anului 2018, salariul va crește cu circa 10% în zona industrială. Din cauza lipsei acute de personal, nevoia de ore suplimentare crește la rândul ei – fapt ce reprezintă, pentru cei dispuși la un astfel de efort, o oportunitate de mărire a veniturile.Un pol de creștere rapidă este Iași, în special pentru specialiștii IT. “Creșterea rapidă a sectorului IT din acest oraș va provoca cel mai probabil o polarizare accentuată a veniturilor, similară cu cea din Cluj. Cu alte cuvinte, salariile din industrie au rămas foarte aproape de minimul pe economie, în timp ce posturile specializate, cum sunt cele din IT, sunt remunerate de patru ori mai bine și beneficiază de beneficii consistente”, declară Paula Rus Staffing Manager - Adecco Romania.La nivel industrial, categoria blue collar, există diferențe regionale majore, observă experții Adecco. ”Banatul și Transilvania rămân în top la capitolul nivele salariale și beneficii. Prin comparație, Moldova, Dobrogea și sudul României, rămân în zona de minim pe economie și beneficii minime. Există însă și zone industriale din sud unde salariile cresc rapid și se apropie de cele din Ardeal. Argeșul a avut anul trecut una din cele mai mari creșteri pe venit mediu și o dinamică peste media națională. Toate datele arată că, în 2018, dinamica se păstrează și se extinde în Olt și Dolj,declară Paula Rus Staffing Manager - Adecco Romania.Potrivit expertului Adecco, domeniile industriale cu marjă mică de profit înregistreazădificultățiîn susținerea activității din cauza creșterii costurilor salariale și disponibilizează sute de oameni, majoritatea cu vârstade 35 - 40 care,din păcate,nu sunt dispușisă plece către alte zone industriale din țară.Potrivit sondajului efectuat în rândul experților Adecco, candidații din domeniul “corporate” doresc într-o măsură tot mai mare să lucreze în companii cu reputație bună în piață, atât la nivel de employer brand cât și față de clienți și comunitate (companii socially responsible), care organizează activități de team-building si CSR. ”Aceste cereri nu sunt neobișnuite, și dau un semnal pozitiv, însă este prima dată când remarcăm un trend crescător al acestor întrebări sau aprecieri venite în mod pro-activ din partea candidatului, în timpul interviului”, mai subliniază Ioana Sanda.