Cum au funcționat în alte țări Comisiile Naționale de trecere la euro și cum e la noi. Bonus: ce se discută în Comitetul de trecere la euro din Banca Națională

IMPLICAREA POLITICĂ este esențială!

Structurile instituţionale de decizie au fost:

Frecvenţa întâlnirilor

Exemplu de recomandări din partea auditorului procesului de pregătire a adoptării euro din Slovenia:

Iniţierea procesului de pregătire pentru adoptarea monedei euro - paşi pe termen scurt

Concluzii

O să avem un nouă Comisie care să ne ducă spre euro. Foarte bine! Au fost voci care sugerau că la ce ne mai trebuie încă o Comisie, câtă vreme există deja una în cadrul Băncii Naționale? Alte vociziceau că e bine că avem o nouă comisie formată și din reprezentanți ai Academiei și ai Guvernului, dar că treaba cu euro e în curtea Băncii Naționale, așa că Isărescu ar trebui pus șef peste Dăncilă și nu invers. Mai întâi să vedem cum au procedat alte țări, apoi să trecem în revistă pe puncte temele discuțiilor din Comitetul de trecere la euro din BNR și în final, să venim și cu o concluzie.Membrii comitetului din Banca Națională au investigat de-a lungul ultimilor ani modul de pregătire a 8 state care fie au trecut fie se pregătesc să treacă la euro: Din zona euro, privirile au fost ațintite asupra: Slovaciei (2009), Cipru și Malta (2008), Slovenia (2007), Estonia (2011) Din afara zonei euro, s-au uitat la Polonia, Cehia și Ungaria.De reținut: în 5 cazuri din 8, Comisiile sau Comitetele Naționale sunt în subordinea Guvernului. La unii asta poate fi un avantaj. La noi s-ar putea să nu fie, dar să nu punem răul în față, zic.Această implicare are un rol primordial: trecerea la moneda euro implică voinţă şi consens politic naţional,– National Coordination Committee for the Euro Changeover (înainte de MCS2) și Plenipotentiary of the Government for the introduction of the Euro (după MCS2). Conducerea: Ministerul Finantelor (rol politic) + Banca Centrală (rol tehnic); Comitetul avea 10 membri la cel mai înalt nivel– The Steering Committee for Euro Adoption of the National Euro Changeover Committee (constant) Conducerea: MoF (rol politic) + BC (rol tehnic, consultativ); Avea 6 membri la cel mai înalt nivel– National Advisory Committee (National Changeover Board) şi Political Committee for the changeover from the pound to the euro Conducerea MoF (rol politic); BC– numai rol consultativ, tehnic; circa 20 de membri la cel mai înalt nivelCoordinating Committee for Technical Preparations to Introduce the Euro Conducerea MoF (rol politic); BC– rol consultativ, tehnic; 12 membri (nivel ierarhic înalt/mediu)– National Changeover Committee Conducerea: MoF (rol politic), BC– numai rol consultativ, tehnic; printre membri: preşedinţii alianţelor partidelor politice din Parlament– Government Plenipotentiary for the introduction of the Euro Conducerea: Guvern, secondat de MoF (rol politic) + BC (rol tehnic) CZ – National Coordination Committee for the Euro Adoption Conducerea:the National Coordinator (MoF-rol politic) secondat de BC (rol tehnic); 8 membri HU – National Euro Coordination Committee Conducerea MoF (rol politic) + BC (rol tehnic); 9 membristructurilor si substructurile de coordonare: (i) periodic - înainte de intrarea în MCS2; (ii) lunar – perioada MCS2; (iii) săptămânal / zilnic – după abrogarea deciziei de derogare; apx. non-stop – in luna premergătoare zilei €uro1. Înfiinţarea structurilor de coordonare cu cel puţin 3 ani înainte de adoptarea monedei euro2. Investirea structurilor de decizie cu autoritatea necesară pentru a crea credibilitate:3. structurile de decizie si coordonare să aibă un statut clar definit,responsabilităţi şi atribuţii, strategie de comunicare internă (in interiorul instituţiilor) şi externă (intre instituţii);4. abordarea centralizată a construcţiei instituţionale, fidelizarea şi asigurarea stabilităţii personalului pentru perioada pregătitoare:;5. Includerea sectorului privat încă din faza iniţială:;6. Diminuarea/eliminarea incertitudinilor pe măsură ce se apropie ziua €uroAcord politic între toate partidele politice/coaliţiile din Parlament (formal sau informal agreement)Trecerea la Euro=obiectivul strategic nr.1 pentru următorii ani (toate SM analizate)=prioritate politică şi economică (inițial, toate cele 8 SM, ulterior au renunţat CZ și HU)=abordare consistentă pe termen mediu, a mix-ului de politici macroeconomice (SL,MT,CY,SK, ET), a discursului politic (SL,MT,CY,SK) şi a mesajului din mass-media (SL,MT,CY,SK,ET)Asumarea/aprobarea de către Guvern a unui set de documente care să cuprindă următoarele:• strategia de adoptare a euro - “Strategy for Adopting the Euro” (SK,MT,SL,CY,PL) sau “Institutional Arrangements for the Introduction of the Euro”/”Euro Adoption Plan”(CZ,ET,HU)•Documentele au fost elaborate de BC+MoF/Guvern (SK,MT,SL,CY,CZ), numai de BC (ET,HU), numai de MoF(PL) şi aprobate de Guvern (în toate SM analizate)• Întâlnire cu CE şi BCE [nivel inalt] – acord comun trilateral, informal sau formalizat ulterior (SL, ET)• Mediatizare (de preferinţă, conferinţă de presă (SK,SL,CY,CY,PL,HU) pentru: prezentarea publică a documentului și principalele mesaje politice şi tehnice. Mediatizarea să fie organizată de Guvern cu/fără guvernatorul BCTrecerea la euro este un moment extrem de importantToți ne dorim să ajungem la euro, dar din motive diferite. Unii, ca să elimine riscul valutar. Alții, ca să se asigure că derapaje ”românești” nu vor mai fi permise într-o uniune cu reguli stricte și dure. Important e să ne vedem acolo. Trebuie însă precizat că până acum, premierii impuși de șeful PSD la cârma Guvernului nu păreau a fi cei mai buni prieteni ai multinaționalelor și ai capitalului străin în general. Prin urmare, Viorica Dăncilă are de făcut în primul rând eforturi de credibilizare a intenției de adoptare a monedei unice. Care adoptare, că tot veni vorba, vine la pachet cu întărirea independenței Băncii Naționale și nu cu vulnerabilizarea ei. Asta ca să nu ne trezim că trecem nu la euro, ci PE la euro, vorba unui amic,N.redȘ pentru acest text am folosit ca sursa materiale puse la dispoziție public de către BNR