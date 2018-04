Domnul Ionescu și avantajele listării propriei companii la bursă

Articol susținut de Fondul Proprietatea

Compania a ajuns pe profit încă din al doilea an de funcționare, iar profitul din acel an a fost reinvestit în companie. Astfel, din 2009 domnul Ionescu și-a transformat firma din SRL în societate pe acțiuni, în vederea pregătirii terenului pentru extinderea și în alte județe. Pe când era în vacanță cu un bun prieten, domnul Ionescu i-a povestit acestuia că ar vrea să își extindă afacerea, dar că îi lipsește capitalul necesar. Amicul i-a sugerat să găsească câțiva investitori dispuși să bage bani în afacere în schimbul unor acțiuni. Bună idee, și-a spus domnul Ionescu. În 6 luni a găsit un investitor care, după o majorare de capital, s-a ales cu un sfert din acțiunile firmei. Domnul Ionescu a reușit astfel să-și extindă echipa, să dezvolte soluții IT inovatoare și să aibă din ce în ce mai mulți clienți. A înțeles repede însă că afacerea avea un potențial și mai mare."Ideea listării a venit aproape de la sine. Ne-am bătut capul luni în șir să găsim alte variante de finanțare", își amintește dl. Ionescu. Ne-am întărit echipa, ne-am "ferchezuit" financiar, am pus la punct planuri de afaceri și de dezvoltare foarte solide și, în final, am făcut pasul cel mare. Toată pregătirea a durat aproape un an și a meritat cu prisosință."Am fost nevoiți să devenim transparenți pe deplin în toate deciziile noastre, ceea ce ne speriase puțin, nu vă ascund asta. Dar am fost pe deplin conștienți că asta înseamnă la urma urmei încă o cărămidă pusă în zidul succesului nostru", spune Ionescu.Azi, domnul Ionescu admite că posibilitatea obținerii unor finanțări alternative - din afara sistemului bancar - este pentru el unul din marile avantaje ale unei companii publice. "Dar să știți, sunt mult mai multe alte avantaje ale faptului că mi-am listat compania. Gândiți-vă că îmi pot recruta și apoi motiva mai ușor angajații datorită vizibilității și prestigiului sporit de care se bucură o companie listată. Avantajul cel mai atractiv este însă ca le pot oferi în pachetul salarial și opțiunea de a primi acțiuni la firmă. Astfel, angajații sunt motivați să performeze și să rămână în companie pe termen lung". În plus, la încheierea de contracte, o firmă listată va fi întotdeauna mai credibilă în fața partenerilor decât una nelistată, adaugă domnul Ionescu, zâmbind.Se știe, orice firmă care e listată trebuie să aplice un set de reguli care să asigure transparența decizională și guvernanța corporativă, altfel reglementatorii pieței îi aplică dure sancțiuni financiare precum amendarea / suspendarea / retragerea valorilor mobiliare de la bursă. În practică, transparența și credibilitatea înseamnă o ușurință mai mare în a încheia contracte și în final, de a te dezvolta mai rapid și într-un mod mai sustenabil.Micii investitori sunt și ei mulțumiți. "Astazi, dacă vrei să îți plasezi banii la un randament atractiv ai puține opțiuni. Când inflația e mare cu depozitele bancare, rămâi pe minus, după ce scazi taxele și comisioanele incluse. Noi avem șansa de a investi într-o firmă care merge și care ne aduce un randament anual de 5-7%", spun micii investitori în firma domnului Ionescu.Această poveste, deși fictivă, este cât se poate de obișnuită într-o țară civilizată. Într-o țara în care educația financiară nu este privită ca un lux, ci ca o piatră de temelie pentru o economie sănătoasă, aceasta este povestea unui cetățean obișnuit. Oare cât de departe suntem de momentul în care aceasta va fi și realitatea genericului domn Ionescu din România?