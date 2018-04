Banca Transilvania a devenit proprietarul a 99,15% din acțiunile deținute de Eurobank Group la Bancpost/Fosta bancă cu capital elen a fost cumpărată cu 178,67 milioane euro

Banca Transilvania a devenit proprietarul pachetului majoritar de actiuni (99,15%) detinut de Eurobank Group la Bancpost, respectiv al actiunilor detinute la ERB Retail Services IFN si ERB Leasing IFN, au anunțat marți, reprezentanții BT. Odata cu finalizarea tranzactiei dintre Eurobank Group si BT incepe integrarea acestor entitati in Grupul Financiar Banca Transilvania. Bancpost a fost achizitionata la 75% din valoarea activului net, pentru aproximativ 178,67 milioane euro. Pentru ERB Retail IFN, BT a platit 40,42 milioane euro (77% pretul de piata al actiunilor/valoarea contabila), iar pentru ERB Leasing IFN, 6,79 milioane euro (63% pretul de piata al actiunilor/valoarea contabila). In plus, Banca Transilvania a preluat un imprumut subordonat in valoare de 80 milioane euro pentru Bancpost.“Achizitia Bancpost este un moment foarte important in povestea Bancii Transilvania si un pas inainte in strategia noastra de consolidare a pozitiei pe piata. Urmeaza un plan ambitios de integrare in Grupul BT, bazat pe sinergiile Banca Transilvania - Bancpost. Suntem pregatiti sa ne adaptam noii dimensiuni pe care banca o va avea, iar angajamentul ferm al BT ramane sustinerea antreprenorilor si economiei romanesti. Multumim reprezentantilor Eurobank si Bancpost pentru abordarea profesionista si colaborarea care a dus la succesul acestei tranzactii”, declara Horia Ciorcila, Presedintele Consiliului de Administratie, BT.Managementul integrariiBanca Transilvania l-a mandatat pe Leontin Toderici, Director General Adjunct - Chief Operations Officer in cadrul Bancii Transilvania, pentru a coordona integrarea in Grupul Financiar BT, integrare care se va realiza prin implicarea echipelor ambelor banci, BT si Bancpost. Leontin Toderici are peste 20 de ani de experienta in banking, este doctor in informatica economica si absolvent de EMBA.Detalii pentru clientii Bancpost, ERB Retail Services IFN si ERB Leasing IFNPentru operatiuni, servicii si consultanta, clientii trebuie sa se adreseze, in continuare, entitatilor respective. Conturile clientilor Bancpost raman la Bancpost pana la finalizarea integrarii Bancpost, ERB Retail Services IFN si ERB Leasing IFN in Grupul Financiar BT. Informatii contact: 0800 110 200; 021 3020 789; infocenter@bancpost.roBanca Transilvania & BancpostCu peste 13% cota de piata, Banca Transilvania este a doua banca din Romania. BT are peste 2,2 milioane de clienti, circa 7.000 de angajati si aproape 500 de sedii. Este prima institutie bancara care a fost listata la Bursa de Valori Bucuresti si singurul brand bancar romanesc in clasamentul Brand Finance 500 Ranking 2018. Bancpost este pe locul 9 in topul bancilor, are aproape 3% din piata, peste 1 milion de clienti si 147 de sedii.Partenerii BTBanca Transilvania colaboreaza cu A.T. Kearney Management Consulting pentru planificarea integrarii Bancpost, ERB Retail Services IFN si ERB Leasing IFN in Grupul Financiar BT.Pentru achizitie, consultantul financiar unic pentru Banca Transilvania a fost Barclays Bank PLC, consultanta juridica a fost asigurata de PeliFilip, iar consultanta financiara pentru aspecte contabile si de diligenta, de Deloitte.