Vânzările din comerțul en detail au urcat în primele două luni cu peste 8%

Februarie 2018 comparativ cu ianuarie 2018

Februarie 2018 comparativ cu februarie 2017

Perioada 1.I-28.II.2018 comparativ cu perioada 1.I-28.II.2017

Consumul domestic, măsurat prin prisma vânzărilor din comerțul cu amănuntul (fără comerțul cu autoturisme, însă) a crescut în primele două luni din acest an cu 8.3%, potrivit datelor transmise joi de Institutul Național de Statistică. În luna februarie, indicatorul a scăzut față de ianuarie cu 3.3%, dar față de februarie 2017 consumul a înregistrat o creștere cu 5%. Creșterea din primele două luni se datorează creşterii vânzărilor de produse nealimentare (+11,1%), vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun (+8,2%) dar şi comerţului cu carburanţii pentru autovehicule (+3,7%).”Institutul National de Statistica (INS) a comunicat marți datele privind dinamica volumului vanzarilor din comertul cu amanuntul (barometru proxy pentru consumul privat – principala componenta a PIB) in februarie si primele doua luni ale anului curent, statisticile confirmand schimbarea de tendinta, din accelerare in decelerare, pe fondul epuizarii impactului Noului Cod Fiscal si maturitatii din piata fortei de munca, piata creditului si piata imobiliara, intr-un context caracterizat prin distorsiuni generate de accelerarea inflatiei si de incertitudini din sfera politicii economice, cu impact asupra increderii consumatorilor”, scrie economistul șef al Băncii Transilvania, Andrei Rădulescu.Aceasta evolutie a fost determinata, in principal, de declinul vanzarilor de bunuri nealimentare cu 4.4% luna/luna. De asemenea, vanzarile de carburanti in magazine specializate au scazut pentru a doua luna la rand in februarie, cu un ritm in intensificare la 6.4% an/an, mai notează Rădulescu.Pe de alta parte, vanzarile de bunuri alimentare/bauturi/tutun au crescut pentru a patra luna consecutiv in februarie, cu o dinamica lunara in accelerare la 0.8%.In dinamica an/an volumul vanzarilor din comertul cu amanuntul a decelerat de la 11.8% in ianuarie la 5% in februarie (cel mai redus ritm din aprilie 2017), evolutie determinata de temperarea venitului real disponibil al populatiei, majorarea cotatiilor internationale la titei, fluctuatiile din piata valutara si semnalele de maturitate din piata creditului si piata imobiliara.Se observa temperarea vanzarilor de produse nealimentare de la 17.6% an/an in ianuarie la 5% an/an in februarie, pe fondul accelerarii inflatiei, maturitatii din piata fortei de munca si din piata creditului si acumularii de incertitudini din sfera politicii economice, cu impact asupra increderii consumatorilor (acest indicator a inregistrat in februarie nivelul minim din septembrie 2014).De asemenea, vanzarile de bunuri alimentare/bauturi/tutun au crescut cu 8% an/an in februarie, dinamica in decelerare de la 8.5% an/an in ianuarie.In scenariul macroeconomic central BT previzionam decelerarea dinamicii anuale a consumului privat de la 10.2% in 2017 la 5.5% in 2018, 5.1% in 2019, respectiv 4.2% in 2020.Acest scenariu este sustinut de o serie de factori, printre care mentionam apropierea de final a ciclului post-criza global/european, maturitatea din piata fortei de munca, piata creditului, piata imobiliara si rebalansarea politicii economice din Romania.Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna februarie 2018, comparativ cu luna precedentă, a scăzut pe ansamblu cu 3,3%, ca urmare a scăderii comerţului cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-6,2%), vânzărilor de produse nealimentare (-4,7%) şi vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun (-0,2%).Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna februarie 2018, comparativ cu luna precedentă a scăzut pe ansamblu cu 2,3%, ca urmare a scăderii comerţului cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-6,4%) şi vânzărilor de produse nealimentare (-4,4%). Vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au crescut cu 0,8%.Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna februarie 2018, comparativ cu luna februarie 2017 a înregistrat o creştere cu 5,0% ca urmare a creşterilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+8,0%) şi la vânzările de produse nealimentare (+5,0%). Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 0,5%.Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna februarie 2018, comparativ cu luna februarie 2017 a înregistrat o creştere cu 6,6% ca urmare a creşterilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+8,0%), vânzările de produse nealimentare (+7,5%) şi la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+0,8%).Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în perioada 1.I-28.II.2018, comparativ cu perioada 1.I-28.II.2017 a înregistrat o creştere cu 8,3% datorită creşterii vânzărilor de produse nealimentare (+11,1%), vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun (+8,2%) şi comerţului cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+3,7%).Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1.I-28.II.2018, comparativ cu perioada 1.I-28.II.2017, a înregistrat o creştere cu 8,7% datorită creşterii vânzărilor de produse nealimentare (+11,9%), vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun (+8,4%) şi comerţului cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+3,9%).