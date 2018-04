Acţionarii Băncii Mondiale au aprobat majorarea capitalului instituţiei financiare cu 13 miliarde de dolari

Planul va permite creşterea capacităţii de finanţare a Băncii Mondiale la aproape 80 de miliarde de dolari, în anul fiscal 2019, de la aproximativ 59 de miliarde de dolaro în 2017, şi la o medie anuală de aproximativ de 100 de miliarde de dolari până în 2030.”Am mărit de peste două ori capacitatea World Bank Group”, a declarat preşedintele instituţiei, Jim Yong Kim, prezent la reuniunile de primăvară ale FMI şi Băncii Mondiale.Divizia comercială a Băncii Mondiale, International Finance Corp, va obţine capital suplimentar de 5,5 miliarde de dolari, iar International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 7,5 miliarde de dolari plus o majorare de 52,6 miliarde de dolari a limitei de capitalul pe care îl poate atrage.Banca Mondială a decis să modifice termenii cu care IBRD acordă finanţare, astfel încât să obţină dobânzi mai mari din partea statelor aflate în dezvoltare, pentru a descuraja îndatorarea excesivă.Anterior, IBRD acorda finanţare în condiţii egale pentru toţi solicitanţii, iar oficiali ai Trezoreriei americane au reclamat că creditează prea mult China şi alte economii emergente mari.Ultima majorare de capital a Băncii Mondiale a avut loc în 2010.În 2015, China a înfiinţat Banca Asiatică pentru Investiţii în Infrastructură, care împrumută masiv ţările în dezvoltare, prin intermediul băncilor guvernamentale de comerţ exterior.Acordul majorează prezenţa Chinei în acţionariatul IBRD la 6,01%, de la 4,68%, iar cea a Statelor Unite va scădea uşor de la 16,89% la 16,77%. Washingtonul păstrează însă reptul de veto în deciziile IBRD şi IFC.Majorarea de capital va intra în vigoare la începutul noului an fiscal al Băncii Mondiale, pe 1 iulie.Ţările membre au la dispoziţie opt ani pentru a contribui la majorarea de capital. Contribuţia SUA necesită şi acordul Congresului.