Directorii fondurilor de investiţii din România: ​Factorii politici ar putea decorela piaţa de capital românească de cele externe

Piaţa locală de capital are parte de provocări care vin din sfera politicului, iar o decorelare a pieţei de la Bucureşti, faţă de cele externe, ar putea să existe, printre altele, din cauza dezechilibrelor macroeconomice, susţin administratorii de fonduri. ”Dacă vorbim de piaţa locală, provocările vin din sfera politicului şi ne referim la cheltuielile bugetare care au înregistrat o creştere iraţională şi nesustenabilă în ultima perioadă. Asta se va refecta în dezechilibre la nivel macroeconomic, caz în care s-ar putea să existe o decorelare a bursei de la Bucureşti faţă de pieţele externe. Noi sperăm să existe nişte decizii raţionale din sfera politică încât să nu afecteze creşterea economică şi, implicit, evoluţia bursei de la Bucureşti”, a spus Daniela Vasile, director de investiţii CertInvest, într-o dezbatere organizată de Bursa de Valori Bucureşti.La rândul său, Alexandru Ilisie, director de investiţii la OTP Asset Management, este de părere că riscurile care pot veni sunt tot din sfera politică.”Consider că perioada de volatilitate scăzută s-a terminat. Acest lucru nu ar trebui să ne sperie, pentru că volatilitatea îţi oferă oportunităţi de investiţii. Fără volatilitate nu am vedea schimbări de fluxuri de bani dinspre fonduri de obligaţiuni spre acţiuni sau invers. În ceea ce priveşte pe plan local, noi am preferat să investim în prima parte a acestui an pe randamente ridicate ale dividendelor. Riscurile care pot să vină până la sfârşitul anului vin din sfera politicului”, a precizat Ilisie.Loredana Lungu, senior found manager Erste Asset Management, susţine că deciziile pe care le-ar putea lua Guvernul actual ar putea creea volatilitate pe pieţe.”Deciziile pe care le-ar putea lua Guvernul actual ar putea creea volatilitate pe pieţe. Perioadele cu volatilitate scăzută s-au terminat. Ne aşteptăm ca volatilitatea să fie mare pe pieţe, nu numai datorită factorilor interni, cât şi externi, precum îngrijorarea privind inflaţia din SUA. BVB a avut cea mai buna evoluţie în primul trimestru din acest an, dar în semestrul II din 2017 a avut una dintre cele mai slabe evoluţii, global vorbind, şi aici factorii care au contribuit au fost cei politici, deciziile luate precum şi schimbările de Guvern”, a punctat oficialul Erste Asset Management.Performanţa pieţei în ansamblu poate fi afectată de diverse modificări legislative, consideră Robert Burlan, head of investment la Raiffeisen Asset Management.”Sunt şi eu de acord că perioada de volatilitate redusă s-a cam terminat. Vedem o schimbare de regim de volatilitate pe pieţele externe, evoluţie tensionată pe pieţele externe, în contextul creşterii ratelor de dobândă, vedem o restrângere de lichiditate din piaţă operată de băncile centrale, şi cu toate astea piaţa locală a continuat să performeze bine. Cred că va fi susţinută de nivelul ridicat al dividendelor. Vedem multe bugete pentru 2018 în creştere pentru multe companii listate. Pe lângă riscurile externe, sunt riscurile locale, mai ales din zona politică, diverse modificări legislative cu impact sectorial pot să afecteze destul de mult performanţa pieţei în ansamblu, ori a unei categorii de emitenţi”, apreciază Burlan.Alexandru Combei, director de investiţii la BRD Asset Management, este de părere că piaţa de valori mobiliare se afla la o fază de maturitate.”Întrebarea pe care şi-o pun investitorii, în momentul de faţă, este cât de avansat este acest ciclu economic la nivel global, dar şi în România. (...) Cel mai probabil ne aflăm la o fază de maturitate a ciclului economic şi investiţional şi această fază este probabil caracterizată de o volatilitate mai mare. Probabil creştrea economică va mai continua la nivel global şi probabil şi în România. Sunt şanse ca bursele să mai înregistreze creşteri, având în vedere impulsul fiscal dat de Trump, anul asta, şi viitor va mai da un boost economic. Investitorii noştri trebuie să înţeleagă că pentru a obţine o peformanţă, trebuie să ai toleranţă şi pentru volatilitate. Există incertitudini locale, care în România sunt destul de mari”, a explicat directorul BRD Asset Management.