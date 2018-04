Francul elvețian a coborât miercuri la cel mai mic nivel de la renunțarea pragului impus de Banca Elveției

În 15 ianuarie 2015, ,al Bancii Elvetiei (SNB) anunta taifunul ce urma să vină. SNB renunța la plafonul de curs chf/euro, iar francul sărea în aer. De la 3,7 lei/franc, a doua zi moneda Elvetiei urcase la 4,32 de lei iar câteva zile mai târziu se vindea cu 6 lei la casele de schimb. Miercuri, cotația monedei elvețiene a coborât la 3.8777 lei, cel mai mic nivel atins de atunci încoace. Între timp, aproape 3600 de români împrumutați în franci au notificat băncilor intenția lor de dare în plată.Miercuri a fost o zi linistită din punctul de vedere al anunturilor economice, care lasă investitorilor timp să se concentreze asupra sedintei de politica monetara a Bancii Centrale Europene programata joi sperand sa poata anticipa eventualele sugestii care s-ar gasi in comunicatul bancii sau in raspunsurile de la conferinta de presa de dupa sedinta, se arată într-un raport al unei bănci comerciale.Indicele dolarului (care-i urmareste evolutia fata de un cos de alte sase monede) a atins un maximum al ultimelor patru luni sustinut de cresterile randamentele titlurilor de stat americane. Moneda unica a alunecat fata de dolar la USD 1.2210/EUR.Monedele Europei emergente continua sa piarda teren fata de euro miercuri dimineata in timp ce EURRON a coborat la 4.6470.Lichiditatea pietei monetare a scazut, afectata de platile la buget cu termen azi si de operatiunea de sterilizare efectuata de banca centrala luni, impingand in sus curba randamentelor implicite. Segmentul scurt a urcat la 4.25% in timp ce segmentul maturitatilor 1M-3M s-a aplatizat in zona 2.45% - 2.56%.