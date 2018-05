De Ziua Muncii, să întrebăm în cor: Oglindă, oglinjoară, care e cea mai robotizată țară?

Între 2010 și 2016, rata medie anuală de creștere a densității robotului în Asia a fost de 9%, în America de 7%, iar în Europa 5%



România- țara europeană unde se va pierde din cauza automatizării cel mai mare număr de joburi – aproximativ 61,93% din locurile de muncă din prezent,

Reducerea normei orare zilnice de lucru stă la originea semnificației zilei de 1 mai, aceea de sărbătoare internațională a muncitorilor. În anul 1872, circa 100 de mii de lucrători din New York, majoritatea din industria construcțiilor, au făcut grevă, cerând reducerea timpului de lucru la 8 ore. De atunci, lucrurile s-au schimbat enorm; utilizarea roboților s-a extins considerabil în întreaga lume, iar automatizarea producției a urcat la 74 de roboți la 10000 de angajați. Densitatea medie a roboților în Europa este de 99 de unități (la 10.000 de salariați) în America de Sud e de 84 iar în Asia 63 de unități. Topul celor mai automatizate țări din lume arată cam așa: ​​Coreea de Sud, Singapore, Germania, Japonia, Suedia, Danemarca și SUA (sursa: statisticile World Robot 2017, ale-IFR). Vezi în text pe ce loc se află România din acest punct de vedere."Densitatea robotului este un criteriu foarte bun pentru a compara gradul de automatizare a industriei prelucrătoare din diferite țări", spune Junji Tsuda, președintele Federației Internaționale de Robotică.La nivel mondial, Republica Coreea are de departe cea mai mare densitate de roboți din industria prelucrătoare - o poziție pe care țara o deține de 8 ani. Densitatea roboților depășește media globală de 8 ori (631 unități). Cele mai automatizate fabrici din Coreea de Sud sunt în industria electrică / electronică și în industria automobilelor.Singapore urmează pe locul al doilea cu 488 de roboți la 10.000 de angajați, aproximativ 90% din roboți sunt instalați în industria electronică.Dezvoltarea densității roboților în China are cea mai dinamica cea mai ridicată din lume- rata densității roboților a crescut de la 25 de unități în 2013 la 68 de unități în 2016. Astăzi densitatea roboților din China se situează pe locul 23 în lume. În plus, guvernul chinez s-a angajat să ducă țara pe primul loc în lume ca densitate a roboților până în 2020. (până la 150 de roboți la 10.000 de salariați). Mai mult, scopul este de a vinde un total de 100.000 de roboți industriali produși pe piața internă până în 2020 (în 2017 au vândut 27.000 unități de la furnizorii locali și alți 60.000 de roboți asamblați în China cu piese din străinătate).Japonia s-a clasat pe locul patru în lume, cu 303 de roboți la 10000 de angajați în industria prelucrătoare - urmând Germania pe locul 3 (309 unități). Japonia este cel mai mare producător de roboși industriali: capacitatea anuală de producție a furnizorilor japonezi a ajuns la 153.000 de unități - cel mai înalt nivel înregistrat vreodată. Astăzi, producătorii japonezi livrează 52% din oferta globală.Din graficul de mai sus putem vedea că România are cam 15 roboți la 10.000 de salariați, față de media mondială de 74 de roboți. Suntem mai slab dotați cu roboți decât Grecia sau Turcia, dar stăm mai bine decât Estonia, Croația sau India.Cea mai automatizată țară din Europa este Germania - clasându-se pe locul 3 la nivel mondial, cu 309 de unități. Între anii 2018 și 2020, oferta anuală a producției de roboți din Germania va continua să crească cu cel puțin 5% în medie pe an din cauza creșterii cererii de roboți în industria generală și în industria automobilelor.De notat faptul că Marea Britanie este singura țară membră a G7 care are o densitate a roboților sub media mondială de 74 unități (are doar 71 de unități) clasându-se pe locul 22.Dintre țările din Europa de Est Slovenia și Slovacia sunt cele mai bine plasate: au o densitate a roboților mai mare decât cea a Elveției (128 de unități, locul 19 în lume). Republica Cehă este și ea pe locul 20 pe scară globală cu 101 unități la 10.000 de salariați, acolo un rol major avându-l cererea din industria auto.Semnalul a fost tras de BNR, în Raportul asupra stabilității financiare. Media europeană a posturilor amenințate de automatizare este de 54%, în următoar 20 de ani. Datele oferite de banca centrală citează o comunicare din 2016 a Comisiei Europene care preia calculele Bruegel conform metodologiei Frey și Osborne (2013). Mult peste media europeană se mai află și Portugalia (58,94%), Croația (57,91%), Bulgaria (56,56%) și Grecia (56,47%). Printre cele mai afectate categorii de profesii sunt estimate a fi administrația, industria prelucrătoare și agricultura. Cele mai afectate ocupații vor fi cele slab calificate și slab plătite.”Inteligenta artificiala capata, intr-adevar, tot mai multa importanta in munca noastra. Sistemul bancar este expus in mod inerent la tehnologie si, cu siguranta, anumite functii vor fi inlocuite progresiv de AI, orice ar putea insemna acest lucru - dematerializarea dosarului de credit, de exemplu, sau analiza automatizata a compunerii acestuia. Dar acest lucru nu inseamna neaparat ca trebuie sa concediezi angajati ; inteligenta artificiala elibereaza resurse si creeaza oportunitati pentru ca unii angajati sa petreaca mai mult timp realizand operatiuni cu mai multa valoare adaugata, cum sunt managementul relatiilor cu clientii, consultanta sau cercetare. Si mai exista un unghi din care poate fi privita aceasta "robotizare": este vorba despre reducerea riscului operational”, declaraCEO-ul BRD, Francois Bloch.(Vezi mai jos o discuție pe această temă de la TED Talks (are subtitrarea în română).Economistul Andrew McAfee sugerează că într-adevăr roboții ne vor lua locurile de muncă, sau cel puțin acelea pe care le cunoaștem azi. Cu privirea țintită departe în viitor, el analizează cum ar putea arăta locurile de muncă și cum să educăm generațiile care le vor ocupa.Să aveți un Întâi Mai cât mai bun!