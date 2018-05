BRD a făcut un profit net de 392 milioane de lei (la nivelul băncii) în primul trimestru de 392 milioane lei

Evolutia economiei:

Profitul net al Grupului BRD a fost în primul trimestru din acest an de 414 milioane lei, iar profitul net la nivelul băncii, de 392 milioane lei, potrivit unui comunicat remis vineri Bursei de Valori. Venitul net bancar al Grupului a atins 724 milioane RON in trimestrul I 2018, mai mare cu +11,4% in comparatie cu trimestrul I 2017, sustinut de cresterea veniturilor nete din dobanzi, volume mai mari, cheltuieli operationale stabile si costul riscului pozitiv, se mai arată în comunicat.Veniturile nete din dobanzi au inregistrat o rata de crestere de doua cifre, mai mari cu 14,2% in dinamica anuala, influentate pozitiv de efectele de volum si de tendinta ascendenta a ratelor de dobanda (cresterea ratelor de dobanda la lei incepand cu septembrie 2017, ROBOR 3M la 2,03% in trimestrul I 2018, +1,2 puncte procentuale fata de trimestrul I 2017).Veniturile nete din comisioane au crescut cu +5,2% beneficiind de volume de tranzactii in crestere si de contributia pozitiva a serviciilor de custodie si depozitare. Categoria “alte venituri” a crescut cu 10,8%, datorita rezultatului din tranzactionare in crestere.Cheltuielile operationale au atins 385 milioane RON, cvasi-stabile in comparatie cu trimestrul I 2017, urmare contributiei mult mai reduse la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si la Fondul de Rezolutie (-50,5%).Cheltuielile cu personalul au fost mai mari cu +11,3% urmare inregistrarii provizionului in legatura cu al 13-lea salariu si ajustarii pachetelor de compensatii, in linie cu conditiile de piata, avand in vedere presiunile de pe piata muncii. Alte cheltuieli operationale au crescut cu +12,0% (excluzand cheltuiala cu Fondul de Garantare a Depozitelor si Fondul de Rezolutie), reflectand, in principal, investitii mai mari in proiectele pentru respectarea cerintelor reglementare si in proiectele de transformare a bancii.Profitul operational brut fiind in crestere cu 27,5% in dinamica anuala. Indicatorul cost/venit la nivel de Grup a atins 53,2%, in scadere cu -5,9 puncte procentuale fata de trimestrul I 2017Rata creditelor neperformante a scazut la 6,2% la finalul lunii martie 2018 (fata de 10,3% la finalul lunii martie 2017). In paralel, gradul de acoperire a ramas la 75,4%, in comparatie cu 77,4% la finalul lunii martie 2017 (toti indicatorii conform metodologiei ABE). Costul net al riscului a inregistrat o eliberare neta de 153 milioane RON (fata de o eliberare neta de provizion de 124 milioane RON in trimestrul I 2017), +23,4% in dinamica anuala, datorita unor recuperari pe portofoliul de clienti non retail si recunoasterii unor despagubiri din asigurari de aproximativ 65 milioane RON.Société Générale este prezenta in Romania din 1980, fiind singura banca importanta din Europa de Vest care a fost prezenta in Romania in perioada comunista. In 1999 participa la procesul de privatizare al Bancii Romane pentru Dezvoltare si achizitioneaza 51% din capitalul social al bancii. Incepand cu aceasta perioada, BRD isi aliniaza procedurile operationale si practicile comerciale cu cele ale bancii mama.Creditele acordate persoanelor fizice au crescut cu 7% la februarie 2018 (variatie la curs de schimb constant), fata de finalul lunii februarie 2017, fiind impulsionate de cresterea solida a creditelor pentru locuinte (care au avansat cu 12,0% in dinamica anuala - variatie la curs de schimb constant). Creditarea companiilor a crescut cu 0,9% in dinamica anuala la februarie 2018 (variatie la curs de schimb constant). Depozitele la nivelul sistemului bancar au crescut cu 11,9% (variatie la curs de schimb constant) fata de februarie 2017, determinate atat de economiile persoanelor fizice cat si de cele ale companiilor. Calitatea activelor bancilor a continuat sa se imbunatateasca: rata creditelor neperformante - rata NPL (conform definitiei ABE) la nivelul sistemului bancar a atins 6,24% la finalul lunii februarie 2018 fata de 9,36% la finalul lunii martie 2017, fiind determinata de operatiunile de stergere de creante depreciate si vanzari de credite neperformante realizate de banci.Soldul creditelor nete (inclusiv leasing) a atins 30,4 miliarde RON, in crestere cu 6,0% in comparatie cu sfarsitul lunii martie 2017, crestere adusa de o intensificare a activitatii pe segmentul persoanelor fizice si mari clienti corporativi. Pe segmentul retail, cresterea creditelor a fost sustinuta de dinamica favorabila inregistrata de creditele de consum negarantate si de creditele pentru locuinte. Productia de credite pe segmentul persoanelor fizice a atins 1,4 miliarde RON in trimestrul I 2018, +9,0% in dinamica anuala, fiind sustinuta de cresterea productiei creditelor pentru locuinte, in crestere cu +68% in dinamica anuala in comparatie cu trimestrul I 2017, pana la 517 milioane RON. Pe segmentul non retail, soldul creditelor nete a crescut usor, +0,9% in dinamica anuala, cu o performanta solida inregistrata pe segmentul mari clienti corporativi (+6,9% in dinamica anuala) compensand in intregime scaderea portofoliului de credite inregistrata pe segmentul intreprinderilor mici si mijlociiDepozitele clientelei au crescut pe ambele segmente, retail si non retail, depozitele totale atingand 44,3 miliarde RON, +7,0% in comparatie cu finalul lunii martie 2017, cu intrari in crestere la nivelul depozitelor in conturi curente. Cresterea depozitelor pe segmentul retail a fost de +8,5% fata de finalul lunii martie 2017 (din care, conturile curente au fost mai mari cu 27% in dinamica anuala) in timp ce cresterea depozitelor pe segmentul non retail a fost de +4,4% fata de finalul lunii martie 2017 (din care, conturile curente au fost mai mari cu 2,7% in dinamica anuala).La 31 martie 2018, creantele nete din leasing financiar ale BRD Sogelease au crescut cu 13,7% la 739,7 milioane RON de la 651 milioane RON la 31 martie 2017. Productia de leasing a atins 121,4 milioane RON, ponderea cea mai mare fiind detinuta de vehiculele comerciale si de pasageri, urmate de industrie, echipamente pentru agricultura, sectorul medical, constructii si IT.Rezultatele BRD Finance pentru trimestrul I 2018 au continuat evolutia pozitiva din anii precedenti: portofoliul de credite nete a crescut cu 13,5% in comparatie cu trimestrul I al anului 2017, atingand 498 milioane RON, in timp ce productia de credite a inregistrat o imbunatatire de 11% fata de perioada similara a anului trecut, atingand 129 milioane RON, in principal datorita creditelor auto. Venitul net bancar a fost de 25,3 milioane RON, in crestere cu 5% fata de perioada similara din 2017.Aceasta performanta a fost sustinuta de continuarea strategiei care imbina obiectivele comerciale - cresterea numarului de noi clienti si parteneri - cu cele legate de controlul riscului de credit precum si cu eforturile de crestere a calitatii serviciilor oferite clientilor.BRD Asset Management este unul dintre cei mai importanti actori de pe piata fondurilor mutuale de investitii din Romania, cu o cota de piata de 12,26%* la sfarsitul trimestrului I 2018 (fata de 11,78%* la sfarsitul trimestrului I 2017). Compania avea 2,976 miliarde RON active in administrare la sfarsitul trimestrului I 2018. BRD Asset Management le propune investitorilor 7 fonduri deschise de investitii diferite in ceea ce priveste structura portofoliilor, riscurile si performantele dorite, orizontul recomandat al investitiilor.Astfel, fondurile BRD Simfonia, BRD Obligatiuni (denominate in RON), BRD Eurofond (denominat in euro) si BRD USD Fond (denominat in USD) investesc pe pietele de instrumente cu venit fix si monetare, neavand expunere pe piata de actiuni. BRD Diverso (denominat in RON cat si in EUR) este un fond diversificat cu investitii pe pietele de actiuni din Europa Centrala si de Est, diferenta fiind investita in principal, pentru dispersia riscurilor, pe piata monetara si a instrumentelor cu venit fix. Fondul BRD Actiuni (denominat in RON cat si in EUR) investeste cu preponderenta in actiuni din Romania, ca si BRD Index care este un fond de tip index tracker cu investitii preponderent pe pietele din CEE. Incepand cu anul 2018, BRD Obligatiuni isi va schimba structura de portofoliu devenind primul fond administrat local cu investitii preponderent in obligatiuni corporative.Cresterea produsului intern brut al Romaniei a atins 6,9% in 2017, determinata in principal de consumul privat, care a beneficiat de masuri pro-ciclice, in timp ce contributia investitiilor a ramas modesta. Consumul privat a crescut cu 9,0% fata de 2016, fiind sustinut de cresterea venitului disponibil (cresterea salariului minim, salarii mai mari in sectorul public). Exporturile nete au avut o contributie negativa la cresterea PIB (exporturile +9,7% in dinamica anuala, importurile +11,3% in dinamica anuala).La finalul lunii martie 2018, rata anuala a inflatiei a atins 4,95% in dinamica anuala, cel mai inalt nivel din iunie 2013, fiind influentata de preturile pentru combustibili si preturi reglementate mai mari, urmate de preturi in crestere pentru produsele alimentare si servicii.Inceputul de an a adus o schimbare in politica BNR, catre conditii de politica monetara mai putin acomodative, cu prima crestere din mai 2015 a dobanzii cheie, de la 1,75% la 2%, in ianuarie 2018. O alta crestere, de 0,25% a fost decisa o luna mai tarziu, avand in vedere perspectivele inflatiei. Rezervele minime obligatorii au ramas neschimbate, la 8%, atat pentru pasivele in lei cat si pentru cele in valuta. Activitatea de creditare continua sa fie sustinuta de cererea puternica din partea persoanelor fizice, in timp ce creditarea catre sectorul companiilor ramane oarecum modesta.