BNR a urcat dobânda-cheie la 2.5% pe an

De asemenea, deciziile CA al BNR a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,50% pe an de la 1,25% pe an şi a ratei dobânzii aferente facilității de creditare la 3,50% pe an de la 3,25% pe an începând cu data de 8 mai 2018. Nivelul ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit a fost păstrat.Comunicatul detaliat va fi prezentat în cadrul unui briefing de presă susţinut de Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, la ora 15:00 la sediul BNR