VIDEO Isărescu: Nu am discutat EU cu președintele PSD. A discutat Guvernatorul Băncii Naționale cu președintele Camerei Deputaților. Discuția a fost instituțională!

”​​Am discutat (cu Liviu Dragnea-n.red.) cam ce a fost trecut in scrisori. Aveti scrisorile- fiecare înțelege ce vrea din scrisori- dar este bine să se înțeleaga ceea ce este în scrisori. Problemele economice sunt foarte serioase, nu constau într-o negociere: ia asta ca să-ți dau cealaltă după cum se pronunță un individ(. ..) Eu am aproape 70 de ani și tot nu pot spune că știu economie în totalitate. Văd că alții se dau mari economiști. (...) Guvernul și Parlamentul vin cu votul popular și spun :asta vrea societatea românească. Putem noi să venim să spunem că nu vrea asta societatea? Păi este o necesitate- datorită migrației forței de muncă salariile cresc. Dânșii spun ce vrea votul popular, noi spunem cât poate economia. E bine să ne întâlnim undeva în această discuție!", a declarat luni Mugur Isarescu, în briefingul de presă care a urmat ședinței de politică monetară a Consiliului de Administrație.El a precizat că BNR "nu s-a luat de păr" niciodata cu Guvernul si a subliniat ca relatiile dintre cele doua institutii au avut și momente mai dificile de armonizare."Pot sa va asigur ca nu ne-am luat niciodata de par, a fost mai degraba un război mediatic. Ca s-a mai scapat cineva si a spus ca aceasta nu este Banca Romaniei, ca am avea o agenda ascunsa, bineinteles ca ne-a durut.In 28 de ani de cand sunt in aceasta institutie am avut momente mult mai grele in a gasi solutii de armonizare. Nu spun ca suntem intr-o armonizare totala acum, dar suntem mai bine intelesi", a subliniat Isarescu.Totodata, informatia potrivit careia intalnirea dintre el si premierul Dancila ar fi avut loc in biroul liderului PSD este eronata."Noi am fost la Parlamentul Romaniei, la presedintele Camerei, orice alta interpretare este eronata. Nu am fost in Kiseleff, am fost in Parlament", a afirmat Isarescu.Vezi mai jos interventia integrală de luni a Guvernatorului BNR:Mai jos s