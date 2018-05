Isărescu: Nu vrem să ajungă ROBOR la 4%, de asta dăm și inflația jos!/ Cum influențează creșterea dobânzii cheie a BNR, ratele românilor împrumutați în lei

Mai întâi, rezultatele:

Și mai explicit: presupunem că ai luat un credit de 200.000 de lei pe 20 de ani. La un nivel al ROBOR de 2.5%, rata ta este de 1347,69 lei ( la o dobândă medie de Robor +marja de 2.75%. Dacă ROBOR urcă la 3% (iar marja băncii rămâne constantă, de 2.75%) rata ta va deveni 1404 lei. E drept, se modifică și suma totală plătibilă băncii. În rimul caz, vei returna băncii care te-a împrumutat cu 200.000 de lei, circa 323.445 de lei. În al doilea caz (ROBOR 3%, marja băncii 2.75%) vei returna băncii 337.000 lei.

Marți, ROBOR 3 M- indicatorul devenit inamicul public nr. 1 în materie de rate bancare, a rămas la același nivel la care fusese vineri: 2.54%. ”Nu vrem să ajungă ROBOR la 4%, de asta dăm și inflația jos!, a explicat luni la o întâlnire cu reprezentanții presei economice Guvernatorul BNR Mugur Isărescu. HotNews.ro s-a adresat câtorva bănci, rugându-le să facă ruleze câteva simulări privind nivelul ratelor în cazul unui imprumut ipotecar de 200.000 de lei luat pe 20 de ani la un ROBOR de 2.5% si respectiv 3%. Vezi în text rezultatele obținute dar și cum se formează celebrul ROBOR.La o creștere cu 50 de puncte de baza a ROBOR ( de la 2.00% la 2.50% sau de la 2.50% la 3.00% a ROBOR), rata pe care banca ți-o va pretinde crește în medie cu 50 de lei.Desigur, ca să evitați oscilațiile ROBOR, mai există și soluția sa vă ”mutați” creditul de pe dobândă variabilă, pe împrumut cu dobândă fixă. La început, ratele vor fi mai mari, dar pe întreaga durata a creditului veți fi mai câștigați! Prin urmare, soluția pare simplă: credit în lei, cu dobândă fixă! Gândiți pe termen mediu și lung, nu pe următoarele 3-4 luni!”La inceputul perioadei de rezerva minima obigatorie a venit si o colectare mai buna a Trezoreriei. "De regula ramaneau in piata 2-3 miliarde de lei. Fiecare trezorier stia ca o sa apara un deficit la mine in cont. Dar merg in piata si vine. O banca care incepe cu R si care avea permanent surplus de lichiditate permanent. Si trosc!, ii lasa in piata. Si eu ii dau lui mai mult decat daca i-ar lasa in piata si i-ar lua BNR la facilitatea de depozit. Ii dau cu 0.3-0.4 dobanda mai mare. Si trece o zi, trec doua, si nu mai apare R! Ca Finantele au colectat mai bine si i-au luat lui R lichiditatea. Si R n-a mai pus bani in piata. Asa sunt bancherii, sunt speriosi!", a mai adaugat anterior, Guvernatorul.Isărescu a mai explicat faptul ca o lichiditate scazuta in piata ajuta cursului leului. "Duce dobanzile in sus si nu depreciaza cursul, ci impotriva, scade cursul. O lichiditate scazuta inseamna ca fiecare cauta bani si daca nu gasesc, incep sa vanda valuta. Iar daca-i strangi prea tare cu lichiditatea, cursul nu creste ci scade. Dar dobanzile n-o sa mai vina unde-au fost pentru ca limita de jos deja e 0.75, conditiile de piata sunt mult mai stricte si noi am declarat ca vom gestiona ferm lichiditatea. Nu se impaca flexibilitate mai mare cu lichiditate mai laxa. Nu mai merge! Flexibilitate mai mare a cursului cu gestiune laxa sau adecvata a lichiditatii nu se imppaca; iti dai cu stangul in dreptul! Cred ca a inteles si Raiffesen...", a conchis Isarescu, zambind.Reamintim ca indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei ancorate la dobanda variabila, a crescut pana la nivelul de 2.54% (luni) ,