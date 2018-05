Mugur Isărescu răspunde, glumind, la întrebarea dacă va mai fi guvernator: „Nu mai pot, am 70 de ani” / Despre profilul viitorului guvernator: „Să aibă 70 de ani, 28 de ani de experiență”

„Nu mai pot, am 70 de ani... Această întrebare nu este, acum, de actualitate. De actualitate este credibilitatea Băncii Naționale, ca instituție”, a declarat Mugur Isărescu, în cadrul unui briefing de presă care a urmat după ședința de politică monetară a conducerii BNR.După briefing, în cadru informal, Mugur Isărescu a fost întrebat și care ar fi profilul persoanei care i-ar putea succeda în poziția de guvernator și a răspuns, tot în glumă, „să aibă 70 de ani, 28 de ani de experiență...” (el are 28 de ani de când este guvernatorul Băncii Naționale, cu excepția unui an în care a fost premier).