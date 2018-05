Documentul privind execuția bugetară, la care făcea referire Klaus Iohannis, arată că încasările la buget, pe primul trimestru, sunt sub ținta asumată de Guvern

Notă: Data raportului, 7 mai, apare chiar în titlul documentului



Date din raportul privind execuția bugetară pe primul trimestrul, publicat luni, 7 mai, de Ministerul Finanțelor



Iohannis a acuzat luni o serie de nerealizări în execuția bugetară față de estimările bugetare, citând exemplul veniturilor din accize, care „reflectă cel mai fidel degringolada din finanțele publice”."Cu toate că au crescut prețurile, au reintrodus acciza pe carburant, totuși colectarea de către ANAF se află la 12 % sub program. Aceasta este performața PSD. Cu toate că românii plătesc prețurile mai mari pentru aproape tot, statul nu colectează veniturile cuvenite", a spus președintele.Un alt exemplu - fondurile europene, unde la venituri "suntem cu 37% sub valoarea programată" iar "la cheltuieli cu 43% sub valoarea programată".De asemenea, la veniturile din TVA, pilonul "nerealizarea față de program e de 9%", a arătat el.Veniturile încasate din economia internă (fără fonduri de la Uniunea Europeană) au fost de 62.109,0 milioane lei, reprezentând 6,7% ca pondere în PIB şiVeniturile fiscale ale bugetului general consolidat s-au realizat în proporție de 95,1% şi au reprezentat 3,8% din PIB. Comparativ cu anul anterior veniturile fiscale s-au redus cu 1,5%, iar ca pondere în PIB sau redus cu 0,4 puncte procentuale de la 4,2% în primul trimestru al anului 2017 la 3,8% în trimestrul I 2018 în special ca urmare a diminuării încasărilor din impozitul pe venit determinate de reducerea cotei de impozitare de la 16% la 10% începând cu 1 ianuarie 2018.Încasările din impozitul pe venit au fost de 6.574,3 milioane lei reprezentând 0,7% ca procent în PIB şi au înregistrat un grad de realizare al programului trimestrial de încasări de 115,5%, grad de realizare datorat, în principal, încasărilor din luna ianuarie. Comparativ cu anul anterior, încasările din impozitul pe venit s-au redus cu 14,9% fiind influențate pozitiv de creșterile efectivului salariaților în economie cu 2,3%1, a câștigului salarial mediu brut cu 25,2%2 și negativ de reducerea cotei de impozitare de la 16% la 10% începând cu 1 ianuarie 2018.Comparativ cu anul anterior, încasările din taxa pe valoarea adăugată au crescut cu 2,2%, iar ca procent în PIB sau redus cu 0,1 puncte procentuale. În structură, încasările din operațiuni interne au crescut cu 9,32% (+ 1,3 miliarde lei), iar cele din importurile de bunuri au crescut cu 15,16% (+ 246,78 mil. lei) față de primul trimestru 2017.Încasările din accize au crescut comparativ cu cele înregistrate în primul trimestru ala anului 2017 cu 2,6% pe fondul evoluției comerțului cu amănuntul in cazul produselor alimentare bauturi și tutun dar și a evoluției comerțului cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule, în magazine specializate care a crescut cu 8,2%3 și respectiv 3,7%.Încasările din contribuţii de asigurări au reprezentat 2,4% din PIB şi au înregistrat un grad de realizare al programului de încasări de 105,6%.Veniturile din contribuții sociale în primul trimestru al anului 2018 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017, sunt mai mari cu 31,1%. Începând cu luna februarie încasările din contribuțiile sociale au fost influențate pozitiv de condițiile legislative noi privind transferul contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017. Trendul pozitiv al indicatorilor macroeconomici realizați, precum câștig salarial mediu brut și efectivul salariaților din economie, generează încasări superioare din contribuții sociale față de programul estimat în primul trimestru al anului 2018 cu 5,6%.Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, încasările din contribuții de asigurări au crescut cu 31,1% în condițiile în care efectivul salalariaților în economie a crescut cu 2,3%5 , iar câștigul salarial mediu brut cu 25,2%6 .Începând cu luna februarie, încasările din contribuțiile sociale au fost influențate pozitiv de condițiile legislative noi privind transferul contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017.Sumele reprezentând contribuția la fondul de pensii administrat privat (Pilonul II) în primul trimestru au fost cu 24,3% mai mari comparativ cu primul trimestru al anului anterior.Veniturile nefiscale au fost de 4.732,9 milioane lei (0,5% din PIB) şi au înregistrat un grad de realizare a programului trimestrial de 107,9%. Depășirea programului de încasări a fost determinată de încasările peste nivelul programat pentru primul trimestru a veniturilor din proprietate, la bugetul de stat.Sumele primite de la Uniunea Europeană aferente proiectelor finanțate atât din cadrul financiar 2007-2013, cât și din noul cadru financiar 2014-2020, încasate în trimestrul I al anului 2018, au reprezentat 0,5% din PIB, prezentând un grad de realizare faţă de nivelul programului trimestrial de încasări de 63,1%.