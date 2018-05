Faptul că încasările bugetare efective sunt sub cele programate nu e o noutate. De ani de zile fierbem în aceeași oală, indiferent de cât gaz furnizează economia. O privire pe cifrele din perioada 2014-2018

E drept, la încasările din TVA și la cele din accize stăm prost. Foarte prost chiar. În primul trimestru am colectat din accize doar 8.7 lei din fiecare 10 lei pe care ni i-am programat. La TVA adunăm la buget puțin peste 9 lei din 10 propuși. Cam tot atâta adunam și în primul trimestru din 2014 (când premier era Victor Ponta). În rest, România a avut și vremuri mai proaste, când guvernanții reușeau să aducă la buget mai puțin decât ei înșiși se angajaseră să aducă. Dar haideți să ne uităm pe cifre.La încasărișe din TVA și accize (gradul de realizare al acestora, mai exact, situația e următoarea:Din grafic rezultă că situația de acum e cea mai proastă din ultimii 4 ani. La accize am mai avut un minim în al doilea trimestru din 2014 (repet, e vorba despre cât s-a colectat față de cât se programase). Atunci, premier era socialistul Victor Ponta, iar la Finanțe o aveam pe Ioana Petrescu, care preluase chiar din martie 2014 șefia ministerului. În primul trimestru din 2016 s-a înregistrat maximul ultimilor 4 ani cu privire la gradul de realizare al veniturilor din accize, pe vremea lui Dacian Cioloș.La TVA suntem ca la accize, ca să fim eleganți. Minimele din primul trimestru 2018 sunt aproape de cele din primul trimestru al lui 2014 (la Finanțe era liberalul Chițoiu iar premier, Victor Ponta). Maximul gradului de încasare a TVA față de nivelul programat s-a înregistrat în primul trimestru din 2015, pe vremea ministeriatului lui Darius Vâlcov.Dacă ne ridicăm privirea și ne uităm la ”the big picture”, la modul general gradul de a ne realiza visele încasării la bugetul general consolidat pe ultimii 5 ani, lucrurile stau așa:Acum avem 95.1 grad de realizare. Am avut și 92.5 în T3 2013 (Chițoiu la Fuinanțe și Ponta premier). Mai rău de-atât n-am coborât. Momentele cele mai bune au fost în cel de-al treilea trimestru din 2017 (Mișa la Finanțe, Tudose premier), dar și în T3 2015 (echipa era formată din Ponta-premier și Teodorovici-ministrul Finanțelor). De asemenea, un grad ridicat de încasare față de programare a fost și în T2 2014 (peste 97%), cu echipa Ponta-Ioana Petrescu.Și acum, să ne uităm la gradul de realizare al veniturilor bugetare din impozitul pe profit, păe veniturile salariale, pe sumele primite de la UE și pe veniturile din contribuțiile de asigurări. Datele, așezate în grafic, arată ca mai jos:La toți indicatorii menționați, nivelul din primul trimestru este nici cu mult mai bun și nici cu mult mai prost decât în alte trimestre. Restul e politică.