​Varujan Vosganian: Principalul nostru adversar în Parlament este renta politică pe care o aduce atitudinea de a arăta că băncile jefuiesc poporul. Populismul este cel mai mare adversar al legii plafonării dobânzilor

”Vă pot spune că această lege are un risc major: în general, să ataci băncile e o rentă politică. În România e fost inoculată o anumită ostilitate față de sistemul bancar care e foarte rodnică din punct de vedere politic. Principalul nostru adversar în Parlament este renta politică pe care o aduce atitudinea de a arăta că băncile jefuiesc poporul. Trebuie să avem luciditatea să evităm asta, pentru că românii ne-au ales să-i conducem, nu să-i urmăm. Populismul este cel mai mare adversar al acestui act normativ”, a spus marți deputatul ALDE Varujan Vosganian, la o dezbatere privind proiectul de lege al senatorului Zamfir privind plafonarea dobânzilor.”Sistemul bancar a fost în ultimii 10 ani un factor de stabilitate în România. Dacă nu aveam un sistem bancar solid, noi nu reușeam să ieșim din criză. Aparent s-ar crede că sistemul bancar a transferat riscurile societății în mediul economic pentru ca el să reziste. Dacă însă faceți o evaluare a portofoliului putred al creditelor neperformante pe care băncile le-au dus în spate o să ajungeți la concluzia că el a preluat 25% din totalul creditării- credite neperformante. Și dacă acum a ajuns la 6%, a ajuns pentru că din fericire, legea propusă de domnul Zamfir nu exista atunci! Prima mea temă este să abordăm sistemul bancar cu seriozitate și să uităm pentru o clipă de renta politică. A doua problema a dezbaterii publice este că fiecare instituție vine cu datele și cifrele proprii. Dragii mei, ar trebui ca fiecare să convină asupra cifrelor! Că altfel, n-o să ne înțelegem niciodată!”, a mai spus Vosganian.Putem plafona, nu e nicio problemă, a adăugat deputatul. ”Avem RCA la asigurări, care e tot o plafonare. Faptul că pui un plafon nu e o impietate la adresa economiei de piață. Putem accepta că, pentru a împărți riscurile în mod corect, să mergem o perioadă cu un plafon al dobânzilor. Dar nu sunt deloc de acord cu o viziune unilaterală a plafonului. Un credit de o anumită marime pe o anumită perioadă are cu totul alte costuri decât un credit de altă mărime și maturitate”La dezbatere au participat, pe lângă principalul inițiator- senatorul Daniel Zamfir, vice-premierul Viorel Ștefan, Marius Budăi- președintele Comisiei de Buget din Camera Deputaților, Bogdan Chirițoiu,președintele Consiliului Concurenței, Ioana Petrescu (consultant, fost ministru al Finanțelor), actuali și foști directori ai Autorității pentru Protecția Consumatorilor, reprezentanți ai băncilor comerciale, ai IFN-urilor, ai Asociației Române a Băncilor, ai Consiliului Patronatelor Bancare din România. Din păcate, BNR nu a fost reprezentată la această dezbatere.Vom reveni cu principalele luări de cuvânt din timpul dezbaterii care s-a prelungit la aproape 3 ore.Reamintim căîn februarie proiectul de lege initiat de senatorul PNL Daniel Zamfir si semnat de mai multi parlamentari PSD, care modifica Ordonanta de Guvern 13/2011, astfel incat dobanda pentru creditele ipotecare să nu depășească de 2,5 ori dobanda de referinta a BNR. Senatul este prima camera sesizata, Camera Deputatilor fiind decizionala. PSD este favorabil proiectului, PNL este împotrivă, în vreme ce ALDE pare să încline înspre modificarea acestuia într-o formă adaptată economiei românești.