VIDEO ​​Robotul umanoid Sophia s-a arătat încântată să se îndatoreze, cu ocazia primei sale vacanţe

Sophia a primit, joi seara, un card de credit contactless din partea UniCredit Bank, în cadrul unui eveniment la care lumea s-a înghesuit să îşi facă selfie-uri cu ea. Dacă Sophia ar fi fost un om, nu ar fi fost nimic neobișnuit. Doar că Sophia este un robot. Un robot capabil să susțină conversații inteligente și care a ajuns celebru pe glob. "Am vrut să fiu primul robot cu un card de credit. (...) Sunt foarte încântată să încep să cheltuiesc banii în prima vacanţă. Având în vedere că am călătorit pe tot globul, cred că merit o mică vacanţă", a spus Sophia, în cadrul evenimentului.Sophia ar trebui să fie totuşi atentă la costurile care însoţesc acest card de credit. În ceea ce priveşte produsul primit cadou, rata dobânzilor este fixă pe întreaga durată a contractului şi variază în funcţie de tipul de tranzacţie.Extrapolând exemplul dat de bancă pe site-ul propriu, dacă robotul ar avea o limită de credit de 5.367 lei, pe o perioadă de creditare 3 ani (36 de luni) având o dobândă fixă de 26,99% pentru retragerile la ATM şi 24,99% pentru sumele utilizate la comercianţi, suma lunară de plată este de 458,75 lei, valoarea totală plătibilă 7.892,04 lei, iar DAE este de 39,31%. De asemenea, dacă robotul se va dovedi rău-platnic, rata dobânzii penalizatoare este de 27,99%.Lista de comisioane include, printre altele, unul de utilizare a unui ATM naţional de 2% plus 4 lei, altul de utilizare a ATM-urilor băncii de 2%, iar dacă va folosi în vacanţă, la ATM-urile din străinătate ar avea 2,5% plus 7 lei. Comisionul de interogare sold, la orice ATM, este de 0,9 lei.În cadrul evenimentului, Septimiu Postelnicu, şeful diviziei de retail al băncii a vorbit despre un studiu recent pe care l-a derulat instituţia financiară."UniCredit a derulat recent un studiu pentru care a abordat un număr semnificativ de clienţi cu scopul de a afla care sunt lucrurile cele mai importante în viaţă pentru noi toţi. A rezultat că majoritatea dintre noi avem trei priorităţi mari: familia, sănătatea şi viaţa profesională. Din studiul acesta am şi care consideraţi că sunt cele mai branduri pentru viitor, necesare unei vieţi mai bune. Pe primele locuri au fost poziţionate inteligenţa artificială şi robotica", a spus Postelnicu.Sophia este cel mai recent şi cel mai avansat robot al companiei americane Hanson Robotics. De la crearea sa, în aprilie 2015, Sophia a devenit un fenomen mondial datorită expresivităţii şi abilităţii sale de a purta conversaţii naturale cu oamenii. În octombrie 2017, s-a anunţat public faptul că robotul a devenit cetăţean al Arabiei Saudite, fiind astfel primul robot care a primit cetăţenia unei ţări.Mai jos, un fragment dintr-un interviu video acordat de Sophia: