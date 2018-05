[P] Roboţii bancari, viitorul din banking

Premiile au fost acordate de juriile de specialişti selectate de organizatorii fiecărui eveniment şi sunt o recunoaştere a orientării permanente către inovaţie a Libra Internet Bank. Chatbot-ul Libra Internet Bank a fost gândit pentru a uşura cat mai mult interacţiunea clienţilor cu banca, într-un mod prietenos, disponibil 24/7. Aplicaţia preia şi rezolvă cereri de credite, carduri de credit, depozite bancare, totul printr-un chat de tip messenger, simplu şi rapid.Clienţii au apreciat chatbot-ul Libra Internet Bank. În numai patru luni de la lansare, aplicaţia a înregistrat peste 10.000 de interacţiuni cu persoane interesate de produsele bancare oferite online de Libra Internet Bank.De asemenea, la MasterCard Bank of the Year, Libra Internet Bank a câştigat şi premiul “cel mai bun produs de economisire al anului” pentru Depozitul la 1 an şi 1 lună.Libra Internet Bank are active nete de aproape 1 miliard euro şi a realizat anul trecut un profit record, de aproape 13 milioane euro, în creştere cu 83% faţă de anul precedent.Recunoscută pentru activitatea de succes dedicată profesiilor liberale, dezvoltatorilor imobiliari şi agribusiness-ului, Libra Internet Bank foloseşte inovaţia şi noile tehnologii pentru a oferi cea mai bună experienţă bancară clienţilor săi.Banca are o reţea de 50 de sucursale şi un canal complet de digital banking.