Statistica: Produsul intern brut în trimestrul I 2018 s-a menţinut, în termeni reali, la acelaşi nivel cu cel înregistrat în trimestrul IV 2017

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2017, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 4,0% pe seria brută şi cu 4,2% pe seria ajustată sezonier, a anunțat marți Institutul Național de Statistică. Instituția a revizuit indicii de volum faţă de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2017, publicată în comunicatul de presă nr. 84 din 5 aprilie 2018 . ”Considerăm că în spatele decelerării economiei se află atât factorii interni cât și externi. Economia zonei euro a crescut cu 0,4% în primul trimestru al anului 2018, după episoade de temperaturi scăzute, greve și temeri legate de un conflict comercial SUA -China. În al doilea rând, România a avut o vreme neobișnuit de rece în luna martie, ceea ce a afectat activitatea în comerțul cu amănuntul și în construcții. Cea de-a treia explicație este legată de un efect statistic și anume de o normalizare a ratelor trimestriale de creștere după o creștere puternică a PIB - alimentată de un stimul fiscal generos la începutul anului 2017. Privind în perspectivă, datorită revizuirii semnificative a seriei istorice a PIB-ului, am decis să revizuim prognoza creșterii PIB-ului pentru 2018”, a declarat pentru HotNews.ro Horia Braun, economistul șef al BCR.INS inventariaza evolutia PIB in 5 cicluri: datele semnal, apoi datele provizorii (I), date provizorii (II), date-semidefinitive si in final, dupa circa doi ani, datele definitive. Comunicatul de marți reprezinta datele semnal, urmand ca in 7 iunie INS sa publice datele provizorii (I), din care vom afla mai multe detalii.Astfel :- rezultatele trimestrului I 2017, comparativ cu trimestrul IV 2016, au fost revizuite- rezultatele trimestrului II 2017, comparativ cu trimestrul precedent, au fost revizuite- rezultatele trimestrului III 2017, comparativ cu trimestrul II 2017, au fost revizuite- rezultatele trimestrului IV 2017, comparativ cu trimestrul III 2017, au fost revizuiteSeriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiţi, a modificării seriilor brute şi a numărului de observaţii disponibile”Ne așteptăm ca ritmul anual de creștere să scadă la 5,6% în primul trimestru din acest an, de la 6.7% în ultimul trimestru 2017” anunțaseră luni într-un raport, economiștii Unicredit.Economia românească a încetinit în primul trimestru al anului 2018. PIB-ul real a fost de 0% ~trimestru la trimestru și 4% în ritm anualizat, potrivit estimării semnal lansate în această dimineață de Institutul Național de Statistică. Previziunile noastre erau de 0%(trimestrial) și 4,7% an / an, în timp ce consensul pieței (Reuters) a fost mai optimist la 5,4% pe an. Institutul Național de Statistică nu a defalcat cifrele PIB-ului pe componente.Încetinirea creșterii economice în trimestrul 1 al anului 2018 nu a fost o surpriză pentru noi, deoarece atât indicatorii lunari tari cât și cei moi indicau deja o activitate economică mai slabă. Indicatorul Sentimentului Economic a înregistrat o medie de 102,3 puncte în 1Q 2018, cel mai mic nivel din ultimii trei ani. Producția industrială, vânzările cu amănuntul și serviciile pentru populație și companii au fost mai slabe la începutul acestui an.Considerăm că în spatele decelerării economiei românești se află atât factorii interni cât și externi. Economia zonei euro a crescut cu 0,4% în primul trimestru al anului 2018, după episoade de temperaturi scăzute, greve și temeri legate de un conflict comercial dintre SUA și partenerii săi. În al doilea rând, România a avut o vreme neobișnuit de rece în luna martie, ceea ce a afectat, probabil, activitatea în comerțul cu amănuntul și în construcții. Cea de-a treia explicație a cifrelor publicate ast[zi de INS este legată de un efect statistic și anume de o normalizare a ratelor trimestriale de creștere după o creștere puternică a PIB - alimentată de un stimul fiscal generos la începutul anului 2017. Privind în perspectivă, datorită revizuirii semnificative a seriei istorice a PIB-ului, am decis să revizuim prognoza creșterii PIB-ului pentru 2018”, a declarat pentru HotNews.ro Horia Braun, economistul șef al BCR.