Statistica: Ritmul creșterii economice a coborât la 4% în primul trimestru 2018 față de aceeași perioadă a anului trecut/ Economiștii se așteptau la o decelerare mai lentă

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2017, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 4,0% pe seria brută şi cu 4,2% pe seria ajustată sezonier, a anunțat marți Institutul Național de Statistică. Instituția a revizuit indicii de volum faţă de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2017, publicată în comunicatul de presă nr. 84 din 5 aprilie 2018 . INS inventariaza evolutia PIB in 5 cicluri: datele semnal, apoi datele provizorii (I), date provizorii (II), date-semidefinitive si in final, dupa circa doi ani, datele definitive. Comunicatul de marți reprezinta datele semnal, urmand ca in 7 iunie INS sa publice datele provizorii (I), din care vom afla mai multe detalii.Astfel :- rezultatele trimestrului I 2017, comparativ cu trimestrul IV 2016, au fost revizuite- rezultatele trimestrului II 2017, comparativ cu trimestrul precedent, au fost revizuite- rezultatele trimestrului III 2017, comparativ cu trimestrul II 2017, au fost revizuite- rezultatele trimestrului IV 2017, comparativ cu trimestrul III 2017, au fost revizuiteSeriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiţi, a modificării seriilor brute şi a numărului de observaţii disponibile”Ne așteptăm ca ritmul anual de creștere să scadă la 5,6% în primul trimestru din acest an, de la 6.7% în ultimul trimestru 2017” anunțaseră luni într-un raport, economiștii Unicredit.