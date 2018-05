ROBOR scade ușor, leul ramâne la 4.62 în fața euro într=o zi cu anunțuri economice importante

Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut marginal marți la 2.74%, în vreme ce leul a rămas la 4.62 unități în fața euro, într-o zi cu anunțuri economice importante ( vezi anunțul Statisticii cu privire la evoluția economiei pe primul trimestru). În Europa, cele mai mari creșteri economice pe primul trimestru le-au avut Letonia (5.2% in termeni anualizați), Polonia (4.9%), Ungaria (4.7%) și Cehia (4.5%). Aici, detalii . În aceste condiții, dolarul a ramas puternic marți dimineață față de euro ajutat de cresterea randamentelor titlurilor de trezorerie pe termen lung. Perechea fluctua în jurul prânzului la nivelul de 1.1925. Monedele Europei emergente au pierdut teren față de euro, perechea euro/leu urcând în preajma nivelului 4.6265 de la minimumul atins ieri (aproape de 4.6200).Pe piața monetară, curba randamentelor implicite a coborat marti dimineata cu segmentul scurt la 2.20% si cu segmentul 1M-3M in zona 2.50% - 2.65%.Ministerul finantelor a imprumutat luni cu putin peste cele cinci sute milioane lei planificate in obligatiuni de stat cu maturitate in octombrie 2021. Guvernul a acceptat un randament maxim de 4.17% si un randament mediu de 4.16%.Preturile metalelor pretioase au scazut marti dimineata afectate de intarirea dolarului. Aurul se tranzactioneaza aproape de 1,310.00 dolari pe uncie, argintul a coborat sub 16.45 dolari pe uncie, pretul platinei este la 906.00 dolari pe uncie, iar paladiul a ajuns la 980.00 dolari pe uncie.