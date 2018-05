Raiffeisen Bank, profit net de 212 milioane de lei în primul trimestru

​Activele totale ale Raiffeisen Bank au ajuns la finele primului trimestru al acestui an la 7,21 miliarde lei, în creștere cu 13% față de martie 2017, au transmis marți reprezentanții instituției. Pe scurt: portofoliul de credite al băncii era de 23,24 miliarde de lei, o creștere de12%, de la an la an; depozitele clienților au crescut cu 17% (an pe an), în condițiile în care rațele de dobândă se mențin destul de scăzute; profitul net în primele trei luni a fost de 212 milioane de lei, mai mult decât dublu față de aceeași perioadă a anului trecut, iar rata creditelor neperformante a coborât la 5,3% în primul trimestru din din 2018, față de 8,3% în martie 2017.Activele totale ale Raiffeisen Bank au crescut în primul trimestru al acestui an până la 37,21 miliarde lei (creștere an pe an, de 13%). Motorul principal al acestei evoluții puternic pozitive a fost activitatea de creditare. Creditele acordate clienților au crescut în valoare netă cu 15%, echilibrat, pe totate segmentele de clienți – corporații mari și medii, IMM-uri și persoane fizice. Raiffeisen Bank a încheiat primul trimestru al acestui an cu un profit net de 212 milioane de lei, mai mult decât dublu, față de 31 martie 2017.Creditele acordate corporațiilor mari și medii au crescut în fiecare luna din 2018 (o creștere de 18%, an pe an), preponderente fiind finanțările de proiecte sau creditele de tip overdraft. Creditele IMM au fost susținute în principal de programul Cosme, cu o creștere de 21% an pe an.Raiffeisen Bank are surse de finanțare variate, care vor permite băncii și în viitor să finanțeze economia românească în mod responsabil și sustenabil. Pe partea de economisire, depozitele atrase de Raiffeisen Bank au crescut cu 17% în primul trimestru al anului 2018 (an pe an) și au depășit valoarea de 30,4 miliarde de lei.“Avem rezultate foarte bune în primul trimestru al anului 2018, rezultate care se bazează atât pe creșterea creditării, mai ales pentru Corporații și IMM-uri, cât și pe majorarea depozitelor atrase de la clienții noștri. Avem astfel satisfacția contribuției noastre importante la finanțarea economiei romanesti” a spus Steven van Groningen, președinte & CEO Raiffeisen Bank.Veniturile băncii au ajuns la 554 milioane lei în primele trei luni ale anului 2018, în creștere cu 16% (an pe an). Cheltuielile operaționale ale băncii au crescut ușor față de nivelul din martie 2017 (320 milioane lei la finalul primului trimestru 2018). Bancă va continuă să investească sume considerabile în procesul de digitalizare pentru că viitorul înseamnă produse și servicii bancare flexibile, rapide, ușor de înțeles și accesibile.În același timp, sumele cheltuite de bancă pentru respectarea tuturor reglementărilor europene și naționale care au intrat sau vor intră în vigoare în 2018 sunt semnificative. În același timp, costurile în economie au crescut, în principal din cauza creșterilor salariale și a procesului inflaționist, iar aceste elemente influențează evoluția costurilor de operare ale băncii. Rată creditelor neperformante a ajuns la un nivel de 5,8% la final de martie 2018 (6% în decembrie 2017 și 8,3% în martie 2017).La începutul anului 2018, Raiffeisen Bank a lansat opțiune de autorizare a plăților cu amprenta sau, pentru iphone X, cu Face ID în Smart Mobile. Aplicația de mobile banking a crescut, că număr de utilizatori cu 78% față de aceeași perioadă a anului trecut.