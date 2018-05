Rădulescu, economist șef BT: Evoluția economiei în primul trimestru este cea mai slabă evoluție din toamna lui 2015 încoace/ Începând de anul viitor economia va evolua sub potențial

”​Probabil că începând de anul viitor economia va evolua sub potențial. Datele preliminare indică o decelerare a ritmului anual al economiei,, în decelerare de la 6.7% în T4 2017 Poziția externă economiei a continuat să se deterioreze în primul trimestru. După ce faza de vârf - determinată puternic de politicile prociclice din sfera fiscal-bugetară și de venituri- își epuizează impactul, evident că acest lucru se observă în dinamica PIB”, a explicat miercuri economistul șef al Băncii Transilvania, la o conferință pe teme bancare organizată de OxygenEvents. BT și-a redus estimările de creștere a economiei pentru acest an la 4.7%.”Considerăm că această evoluție a fost determinată de temperarea cererii interne și de deteriorarea cererii externe nete. Conform scenariului macroeconomic central dinamica anuală a PIB s-ar putea tempera de la 6.9% în 2017 la 4.7% în 2018”, a mai spus Rădulescu.Nu doar BT, ci și ING și BCR au trecut la revizuirea estimărilor de creștere economică pentru acest an. ING Bank a revizuit de la 4,7% la 3,5% prognoza de creștere economică în 2018, așteptându-se ca BNR să nu mai majoreze dobânda cheie în acest an. De asemenea, economiștii ING estimează dificultăți mult mai ridicate pentru Guvern să atingă ținta de deficit, în contextul unei evoluții mai slabe a economiei. BCR a revizuit, de asemenea, prognoza de creștere de la 4,7% la 4,1% pentru acest an.