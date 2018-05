România a înregistrat cea mai mare inflație din UE, în aprilie, de trei ori media europeană

România a înregistrat cea mai mare rată anuală a inflației din Uniunea Europeană, în aprilie, de trei ori mai mare decât media europeană, reiese din datele publicate, miercuri, de Eurostat.







Astfel, România conduce cu 4,3%, urmată de Slovacia cu 3%, și de Estonia cu 2,9%. Pe de altă parte, cea mai scăzută inflație a fost consemnată în Cipru de 0,3%, Irlanda (-0,1%) și Portugalia (0,3%).







Media europeană este de 1,4%, în scădere de la 1,5%, cât a fost în martie, iar în zona euro a fost de 1,2%.







Preţurile de consum în luna aprilie 2018 comparativ cu luna aprilie 2017 au crescut cu 5,2%, au transmis luni reprezentanții Institutului Național de Statistică. Calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC), rata anuală este de 4,3%.







Reamintim că, potrivit proiecțiilor BNR, rata anuală a inflației IPC este prognozată să atingă 3,6% la sfârșitul anului 2018 și 3,0% atât la finele anului 2019, cât și la orizontul prognozei, trimestrul I 2020. După saltul semnificativ din primul trimestru al acestui an, inflația va oscila în jurul valorii de 5% până la finele trimestrului III al acestui an. Creșterea inflației a fost determinată de scumpirea fructelor proaspete, a citricelor și fructelor meridionale, a prețului gazelor, cartofilor, a biletelor de avion și a combustibililor. Consumul în creștere are la bază creșterile salariale ”inevitabile”, după cum spunea recent și Guvernatorul BNR, dar care se vor reflecta în preţuri.







„Nu cred că cineva mai poate opri creşterile de salarii în România, putem doar să le temperăm. Banca Naţională nu se împotriveşte creşterilor de salarii, dar cerem de fiecare dată atenţie şi iar atenţie. Cum vreţi să-i oprim pe medici să plece, dacă nu le mărim salariile? Cum să oprim corupţia în spitale, dacă nu prin creşteri de salarii? Dar trebuie să fim atenţi, că majorările de salarii, create de tensiunile de pe piaţa muncii, se vor reflecta mai devreme sau mai târziu în preţuri”, a spus marţi, Mugur Isărescu, la conferinţa de prezentare a Raportului asupra inflaţiei pe trimestrul I 2018.







