Liviu Voinea: Când eram copil, îmi doream să devin pompier dar, lucrând la Banca Centrală, nu sunt departe de această profesie

El a participat, recent, la un eveniment privind lansarea raportului IMF Regional Economic Outlook for Europe.

“Îmi amintesc de zilele în care eram copil, iar când eram întrebat ce îmi doresc să ajung când voi fi mare, am răspuns că îmi doresc să fiu pompier. Se pare că am ajuns bancher al Băncii Centrale, ceea ce nu este prea departe de a fi un pompier, în aceste vremuri incerte”, a spus Voinea, conform discursului publicat pe site-ul Băncii Naționale.

Potrivit acestuia, Banca Națională a României a început să strângă ciclul politicii monetare pentru a opri inflația în creștere și a menține așteptările inflaționiste, iar creșterile ale ratei dobânzii pe care le-a implementat instituția în acest an fost justificate pentru a menține stabilitatea prețurilor.

„După criza financiară globală, am avut una dintre cele mai mari ajustări ale deficitului bugetar din UE: de la 9,5%, în 2009, la mai puțin de 1% în 2015. România a ieșit din procedura de deficit excesiv în 2013 și tot în același an a atins Obiectivul Bugetar pe Termen Mediu (MTO) de 1% din PIB deficit structural, în scădere de la 8,8% în 2009. Având în vedere că am fost ministrul Bugetului în 2013 și o parte din anul 2014, fiind responsabil cu negocierile cu Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană, pot aprecia rolul jucat de FMI și CE în trei acorduri succesive (2009-2015)”, a precizat Voinea.

El susține că ajustarea contului curent a fost de asemenea impresionantă, de la -13% în 2007, la doar -1% în 2013-2015.

„Totuși, în ultimii ani trendul consolidării fiscale s-a inversat. Acest lucru a impactat, de asemenea, contul curent, care s-a deteriorat la 2,2% din PIB, din care 2,1% a venit din extinderea deficitului bugetar. Marele avantaj al țării îl reprezintă nivelul scăzut al datoriei publice, dar acest lucru poate fi inversat pe termen mediu dacă nu se implementează unu mix de politici prudente, inclusiv o întoarcere graduală a MTO”, a mai arătat viceguvernatorul BNR.