Ella Kallai, Alpha Bank: Nu ne confruntăm cu o bulă imobiliară, dar nu suntem nici foarte departe/ Anul trecut, pentru o locuință de 3 camere în București era nevoie de 13-14 ani de salariu mediu față de 33-34 ani în 2008

”Prețul proprietăților rezidențiale în 2017 a fost cu 16% mai scăzut decât în 2009, după 3 ani în care trendul a fost de creștere, a spus Ella Kallai, economistul șef al Alpha Bank la o conferință pe teme financiare organizată de Finmedia. În 2015 prețul imobiliarelor a urcat cu 3.6%, în 2016 cu 6.4% și în 2017 cu 6%. Banca centrală are în vizor această evoluție pe care o consideră ca având un risc sistemic (chiar dacă redus) începând din mai 2017, a mai adăugat Kallai. În opinia economistului șef Alpha Bank, chiar dacă nu avem în acest moment o bulă imobiliară, nu suntem nici foarte departe. ”În mecanismul de alertă timpurie de la CE care monitorizeaza și prețul locuințelor se arată că dacă rată reală de creștere a prețului locuințelor depășește 6%, putem să ne pregătim de o bulă. ”Noi am avut 6% în 2017, dar cu inflație negativă. Ceea ce înseamnă că respectivul prag a fost depășit”, mai spune Kallai.”În 2017 numărul de ani de muncă remunerat cu salariul mediu necesar pentru achiziționarea unei locuințe (vechi, de 3 camere în București) este de 13-14 ani, față de 33-34 ani în 2008. În plus, deși creditul de locuințe a avansat după 2009, creditul de locuințe ca procent din PIB de aproape 8% situează România pe ultimul loc din UE”, mai arată economistul șef Alpha Bank.Formarea bulelor în sectorul imobiliar trebuie împiedicată, pentru că dacă ajung să se formeze atunci când se sparg au efecte devastatoare.Referindu-se la situația economiei românești, Ella Kallai a mai spus că deocamdată România nu are o problemă de îndatorare nici la nivel public și nici la nivel privat. ”Datoria publică în PIB a crescut comparativ cu 2008, dar a rămas sub cerința de 60% din Pactul de Stabilitate și Creștere, iar 2017 a fost al treilea an consecutiv de scădere de la maximumul de 39.1% atins în 2014 . Datoria privată în PIB a scăzut și ea comparativ cu 2008”, e de părere economistul șef Alpha Bank.Un minus economic ar putea fi lipsa spațiului fiscal, dar și aici Kallai rămâne optimistă: ”Are România spațiu fiscal? Nu! Deficitul bugetului general consolidat este la limita acceptată de Pactul de Stabilitate și Creștere de 3 ani (incluzând 2018). Dar, conform Programului de convergență 2018-2021 s-ar putea să se creeze spațiu fiscal în 2020-2021”, spune Kallai.”Toate aceste date la un loc un loc mă fac să spun că dacă ne menținem îndatorarea așa cum e azi, dacă îmi fac spațiu fiscal așa cum promit, dacă nu îmi creez propria mea criză, România e mai bine pregătită și poate conta pe fie pe o expansiune mai mare de 7 ani, fie pe o recesiune mai scăzută că amploare decât cea prin care am trecut. Eu încă sunt optimistă!”, a precizat Kallai.În piață, opiniile cu privire la existența unei bule imobiliare sunt împărțite: Iancu Guda (Coface) crede că suntem deja în bulă, în vreme ce Dan Bucșa (Unicredit) spune că nu."Imobiliarele sunt supra-evaluate cu 20-25%. Daca faci un calcul mediu cu chiria care poate fi incasata pe 10 ani pe metru patrat, la un grad de ocupare de 90% al activului si reinvestirea chiriei la un randament armonizat real de 3% intr-o clasa de active cu risc sub medie cum ar fi obligatiuni, am ajunge la un pret pe metrul patrat de maxim 1050 de euro/metrul patrat. Astazi e de 1250 de euro/m.p., iar pentru imobile nisate intr-o zona foarte buna, pretul ajunge chiar si la 2000 de euro pe metrul patrat, desi fundamentele ar indica un maxim de 1500 de euro/m.p.", a spus recent Iancu Guda, presedintele Asociatiei Analistilor Financiari Bancari si CEO Coface, la o conferinta organizata de Bursa de Valori.De partea cealaltă, economistul sef al Unicredit pentru tarile Europei Centrale si de Est, românul Dan Bucsa, crede ca suntem departe de o bula imobiliara. "Piata imobiliara romaneasca e departe de bula, preturile crescand la noi mai lent decat in tarile din jur. Contrastul cu Cehia si Ungaria de pilda e foarte puternic. La ei, cresterea vine dintr-un transfer de avere financiara. Ei isi scot banii din banci si cumpara locuinte, insa in Romania averea financiara e la jumatate ca procent din PIB si asta ne face cea mai saraca tara din regiune, mai jos chiar decat bulgarii", a explicat Bucsa.Un alt semn ca nu avem presiuni mari pe piata imobiliara este raportul intre preturile apartamentelor din Capitala si cele din restul tarii. Doar in Romania si Cehia acest raport e in scadere, spune Bucsa.Relevanta este situatia creditarii, adauga Bucsa, datele aratand ca incetinirea data de Prima Casa se vede imediat in creditarea noua pentru locuinte. "Pana si creditul de consum, daca il ajustam cu salariul, nu e pe o tendinta de crestere", considera economistul roman.