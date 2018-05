Daniel Dăianu, președinte peste un institut care pare inexistent- Institutul pentru Studierea Evenimentelor Extreme

Institutul pentru Studierea Evenimentelor Extreme, condus de profesorul Daniel Dăianu, are un site care poate fi cumpărat de oricine, mail-ul este nefuncțional, la telefon nimeni nu a auzit de el, iar la adresa fizică nu este nimeni care poate furniza informații despre existența acestuia. Deși a fost lansat acum cinci ani, Daniel Dăianu informează pe blogul personal că a participat la două seminarii, iar aparițiile în presă sunt doar patru, toate despre faptul că el conduce institutul. De asemenea, ne-a declarat că nu are studenți implicați în activitatea de cercetare. Acest lucru este cumva normal, pentru că este aproape imposibil să iei legătura cu cineva pentru a colabora la anumite proiecte.În vara anului 2013, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) anunța lansarea Institutului pentru Studierea Evenimentelor Extreme, avându-l ca președinte pe Daniel Dăianu, care la vremea respectivă era prim-vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).În cadrul acelui eveniment, profesorul SNSPA vorbea despre “oameni negri”, Darth Vader din Războiul Stelelor, făcând o paralelă cu studiile pe care ar fi trebuit să le realizeze acest nou institut.'Trăim o perioadă în care oamenii care înţeleg, dacă eşti inconştient te laşi dus de val, îşi dau seama că robusteţea şi rezilienţa nu sunt pur şi simplu nişte noţiuni pentru analiza celor din mediul universitar. Un sistem care nu are rezerve răspunde cu greutate la şocuri. Ce faci dacă ai carenţe în infrastructura de bază? Noi ştim ce carenţe avem noi, dar şi ţările industrializate descoperă că au probleme cu infrastructura de bază. Până şi Statele Unite au probleme cu infrastructura de bază. Infrastructura de bază are utilizare civilă, militară şi de apărare şi împotriva unor seminţii de pe altă planetă. O să spuneţi că Dăianu vorbeşte prostii. Eu extrapolez. Eu poate când spun seminţii de pe altă planetă mă refer la oameni răi, o seminţie rea. Eu zic că planeta Pământ este a păcii. Nu este numai a păcii. Vader (Darth Vader - Războiul Stelelor n.r.) nu vine de pe altă planetă. Oamenii negri sunt şi aici. Problema complexităţii... complexitatea aproape este un domeniu de cercetare de sine stătător. Complexitatea ajută. Ştiţi foarte bine că există o funcţie homeostatică', a spus Dăianu, la acel eveniment, citat fiind de Agerpres.Astăzi, la cinci ani de la înființarea acestui institut, Daniel Dăianu, pe propriul blog, scrie că este în continuare președinte asupra acestui think-tank care „examinează şi propune politici referitoare la evenimentele extreme, complexe, sau rare, sau “lebede negre” (black swans), cum le numeşte Nassim Taleb”.Acest institut are și o secțiune separată pe site-ul SNSPA la Departamentul pentru Relații Internaționale și Integrare Europeană, dar la numărul de telefon menționat răspunde o persoană care nu știe dacă există acest institut și cum se poate lua legătura cu cineva din cadrul acestuia. Mai mult, adresa de email nu este funcțională, iar site-ul indicat, http://www.eethinktank.eu/, este inexistent. Nu numai că este inexistent, dar poate fi cumpărat de oricine, pentru că domeniul este liber și se poate achiziționa pentru un an, de exemplu, cu 6,99 euro.Un alt punct de contact ar fi la etajele 3 și 4 de la SNSPA, din Bulevardul Expoziției, indicate tot la pagina Școlii. HotNews.ro a mers acolo și a constatat că nu există un spațiu dedicat, la fel ca în cazul altor astfel de think-tank-uri. Întrebând la secretariat, o doamnă ne-a spus că acest institut funcționează în cadrul Departamentului pentru Relații Internaționale și Integrare Europeană, dar dacă dorim detalii, chiar și în calitate de studenți sau foști studenți, sa trimitem un mail pe o adresa de Gmail. Până la data publicării acestui articol, nu am primit niciun răspuns.Pe propriul blog, Daniel Dăianu spune că a avut două activități în cei cinci ani, respectiv participarea la un seminar despre criza financiară și încă unul organizat la BNR. Ca apariții în presă, sunt postate patru link-uri, toate legate de un singur lucru, anume faptul că este președinte al acestui institut.Daniel Dăianu a declarat, pentru HotNews.ro, că ideea de a forma ISEE a venit de la constatarea ca evenimente extreme (numite si "tail events") sunt tot mai amenințătoare.„Am avut în minte între temele de abordat crize financiare, atacuri cibernetice, schimbarea de climă. Am și abordat aceste teme într-un simpozion cu colegi canadieni de la ENAP (Școala Națională de Administrație publică din Quebec), cu care avem de altfel un protocol de colaborare. Activitatea de cercetare s-a axat în special de problematica rezilientei sistemelor - eu fiind interesat de aceasta temă. Eu am și avut la o serie de conferințe expuneri pe aceasta temă și am și publicat. Riscurile sistemice și crizele financiare se încadrează tot aici”, a spus profesorul SNSPA.Potrivit acestuia, activitatea de cercetare este firavă în raport cu ceea ce a dorit.„O explicație este că principalii colaboratori, care au contribuit la înființarea ISEE, lucrează acum în instituții publice și au timp foarte limitat pentru astfel de preocupări. Altă explicație este că este dificil de găsit cercetători în domenii precum cyberfare și schimbări climatice - cei buni sunt implicați în activități organizate de instituții specializate. Am lăsat la urmă problema finanțării proiectelor, în sensul ca ISEE nu a avut/are resurse financiare alocate, astfel încât să fie finanțate proiecte de cercetare. Este chestiunea cea mai spinoasă. Câțiva studenți entuziaști au ajutat organizarea unor seminarii. Nu am avut studenți implicați în activitatea de cercetare. Opinia mea este că ideea ISEE este mai mult decât actuală dar, cum se vede, este greu sa dezvolți ceva de la zero”, a conchis Dăianu.Conform informațiilor de pe site-ul SNSPA, obiectivele institutului sunt cercetarea robusteţii şi rezilienţei sistemelor în condiţii de proliferare a evenimentelor extreme, cu accent în domeniile economic, al atacurilor informatice şi al infrastructurilor esenţiale.De asemenea, alt punct în reprezină activităţile de cercetare, dezbateri şi parteneriate care să contribuie la investigarea evenimentelor extreme (tail events) în sfera relaţiilor inter-statale, a domeniului financiar, a efectelor schimbărilor de climă etc. și oferirea unei expertize mediului academic, actorilor sociali, economici şi politici relevanţi.Încă un obiectiv menționat este susţinerea la nivel naţional şi internaţional a programelor comune de cercetare dedicate studierii evenimentelor extreme, creşterea impactului rezultatelor cercetărilor iniţiate în mediul academic, creşterea vizibilităţii publice a produselor iniţiate în mediul academic, dezvoltarea unei comunităţi de cercetători şi atragerea de fonduri naţionale şi internaţionale.