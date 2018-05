AmCham România: România a avut o rată de investire mare, dar calitatea s-a lăsat așteptată. Este nevoie de un plan național de investiții

România a avut o rată de investire destul de mare comparativ cu alte țări ale Uniunii Europene, în perioada 2001-2016, dar efectele investițiilor s-au lăsat așteptate, susține Anda Todor, președinte al Camerei de Comerț Americană în România (AmCham), într-o conferință de presă.„Investițiile au capacitatea de a duce la o creștere economică care să satisfacă cererea, mai ales cea internă. Este adevărat ca în 2001-2016 am avut o rata de investire destul de mare comparativ cu alte țări UE. Cu toate acestea, efectele acestor investiții s-au lăsat așteptate, pentru că am pornit de o bază joasă a investițiilor și eficiența investițiilor publice a fost destul de redusă. Calitatea vieții, puterea de cumpărare, calitatea serviciilor publice sunt extrem de importante pentru noi toți”, a spus Todor.La rândul său, Ciprian Lăduncă, trezorier la AmCham, susține că eligibilitatea companiilor românești pentru finanțare bancară este scăzută, iar piața de capital românească trebuie să răspundă la cererea de capital din partea companiilor.„România trebuie să aibă un plan național de investiții, un plan de afaceri pe termen lung care să fie asumat de toți factorii de decizie din societatea românească. Planul trebuie să conțină pilonii de strategie ai acestei țări. Unul dintre acești piloni poate să fie, de exemplu, Master planul pe partea de transport care deja există și este în fază de implementare parțială”, a arătat Lăduncă.El susține că o măsură foarte importantă consideră stimularea economisirii pe termen lung, fie că vorbim de asigurări de viață, de pensii private, de fonduri de investiții, dar trebuie să avem măsuri de stimulare a economisirii.„Economisirea pe termen lung generează resurse financiare pentru antreprenori. Economisirea pe termen lung are un impact în piața de capital foarte bun, care poate să beneficieze de resurse care sunt și trebuie să fie destinate antreprenorilor. În România, doar 19% dintre români economisesc, fiind un indicator foarte scăzut. Activele firmelor care plasează investiții pe termen lung sunt cele mai scăzute din Europa”, a precizat oficialul AmCham.Mai mult, consideră extrem de importantă educația financiară.„Discutăm de foarte multe produse financiare, idei, inițiative dar ce lipsește mediului din România este educația financiară. Patru din cinci români nu au cunoștințe de bază privind educația financiară. Este un indicator extrem de scăzut, care limitează atât accesul populației la servicii financiare, cât și strângerea de capital cu destinația antreprenori”, a arătat Lăduncă.