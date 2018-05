Gheorghe Ialomițianu: Guvernul ar putea calcula dobânzi la plățile către Pilonul I pentru a-l face atractiv. Dacă se reduc sumele la Pilonul II, acesta nu va mai funcționa

Guvernul ar putea calcula dobânzi de 2-4% la plățile către Pilonul I, pentru a-l face atractiv și a încuraja beneficiarii Pilonului II să renunțe la pensia administrată privat, a declarat Gheorghe Ialomițianu, prim-vicepreședinte al Uniunii Profesiilor Liberale din România (UPLR) și fost ministru de finanțe.„Ministerul de Finanțe trebuie să facă rost de bani. Am înțeles de la ministrul de Finanțe că va veni cu un sistem de calcul atractiv pentru ca beneficiarii Pilonului II să renunțe la această pensie și să lase banii la Pilonul I. Ar fi o modalitate, anume să se calculeze dobânzi pentru sumele care nu vor mai fi virate. Persoanele care se mută trebuie să câștige ceva. Acum are o pensie de la Pilonul I și pensia de la Pilonul II. Dacă s-ar merge pe o dobândă de 2-3% sau 4%, sigur că foarte mulți ar renunța la Pilonul II pentru că au mai multă încredere în Pilonul I. Dacă nu se va veni cu un sistem stimulativ, sunt foarte puțini care vor renunța la Pilonul II”, a spus Ialomițianu, pentru HotNews.ro.El a precizat că problema se pune ca Pilonul II să nu fie afectat.„Dacă se reduc sumele care virează la Pilonul II, acesta nu va mai putea funcționa, mai ales în momentul în care trebuie să se facă plata pensiilor. O plată se investește și o alta se utilizează pentru plata pensiilor. El (Pilonul II n.r.) ar trebui încurajat, mărit procentul pentru că, altfel, cu bani puțini nu poți să plătești pensiile, să investești ca să multiplici”, a precizat vicepreședintele UPLR.Potrivit acestuia, dacă se va desființa Pilonul II va fi o mare problemă și pentru stat.„Foarte mulți bani de la Pilonul II sunt împrumutați de stat și trebuie să ramburseze împrumuturile. Vor fi afectate și alte entități care au primit împrumuturi de la fondurile gestionate privat de la Pilonul II. Este exact ca la o bancă dacă ar merge mâine toți deponenți să își retragă banii. Banca respectivă va da faliment. Trebuie un studiu mult mai amplu. Impactul este puternic și trebuie analizat, plus că se pierde încrederea în piața de capital din România”, a explicat Ialomițianu.