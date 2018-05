ANAF anunță că urmează controale în sectoarele cu risc fiscal, arătând că a confiscat 37.000 sutiene

Inspectorii antifraudă au confiscat peste 37.000 de sutiene pe care le-a evaluat la 16,4 lei/bucată, la punctul de trecere a frontierei Nădlac 2, reiese dintr-un comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), care anunță că urmează verificări în domeniile cu risc fiscal.







Sutienele se aflau într-un ansamblu auto format ditr-un cap tractor/semiremorcă, care transporta bunuri din Ungaria în România, fără toate documentele justificative legale.

Ei au mai confiscat 27.600 perechi încălțăminte pentru femei în valoare de 319.200 lei, 240 bucăți body femei în valoare de 3600 lei, 708 bucăți rucsaci în valoare de 23.400 lei, 480 poșete în valoare de 19.200 lei, 15.478 pantaloni damă, în valoare de 559.900 lei.Inspectorii au aplicat două avertismente contravenționale transportatorului, iar întreaga cantitate de bunuri, în valoare de 1.546.780 lei, a fost confiscată.Potrivit documentelor de însoțire a mărfurilor, spune ANAF, s-a stabilit că beneficiarul bunurilor, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru femei, era o societate din Austria, care nu este înregistrată fiscal în România, nu are puncte de lucru și nu are atribuit cod de TVA de către autoritățile fiscale din România.“Din verificările efectuate s-a stabilit că firma din Austria are ca obiect de activitate alimentație publică, iar administratorul de drept al acestei societăți nu a încheiat tranzacția în numele societății austriece privind articolele de îmbrăcăminte și încălțăminte din Ungaria, rezultând că mărfurile urmau a fi introduse pe piața de desfacere din România cu eludarea obligațiilor fiscale. La inventarierea bunurilor s-a constatat că există și bunuri pentru care nu au putut fi prezentate documente justificative legale, întreaga cantitate fiind confiscată”, informează ANAF.Agenția precizează că Direcția Generală Antifraudă Fiscală va continua și va dinamiza în perioada imediat următoare, la nivel național, verificări complexe cu impact fiscal semnificativ, în domenii de activitate care prezintă risc fiscal, respectiv achiziția și comercializarea mărfurilor și produselor alimentare (panificație, carne și produse din carne, lactate), comercializarea autovehiculelor second – hand, importuri și achiziții intracomunitare de produse textile, comercializarea materialelor de construcții și produse accizabile (alcool, tutun, produse energetice).Totodată vor fi efectuate în toate punctele de trecere a frontierei de stat acțiuni de monitorizare, documentare și control a comerțului și fluxului de mărfuri intracomunitare, precum și a importurilor.