Rusaliile au trecut, vine 1 Iunie. Câte ore muncește un român anual, față de ceilalți europeni? O analiză pe sectoare economice

Eu unul îl știu pe Marius. Angajat la Stat, care a plecat vineri în Thassos. Inițial voia să vină marți la serviciu, după care s-a răzgândit. Și-a sunat șeful de pe insulă și i-a trimis apoi cererea de concediu pe email. Mai voia să stea până pe 4 iunie, ca să-și ”sudeze” săptămîna. "Ori e concediu, ori nu e", zice el si are parțial dreptate. Românii își iau de regula două saptamani de concediu ( prin iulie-august) si restul in perioada Sarbatorilor de iarna sau pentru evenimente personale. In Europa, cam asta e si media concediului- 30 de zile, cu mici exceptii. Austriecii dau cele mai mari concedii (zile libere plus concediu legal) din lume- pana la 43 de zile/an (pentru cei cu peste 25 de ani vechime care beneficiaza de 30 de zile de concediu plus 13 zile decretate libere de catre Stat).Dar , dincolo de concediile astea, cine mai muncește în economie?











Se muncește mai mult în bănci și asigurări, în cercetare și în administrația publică. În rest, suntem cam pe minus (2017 față de 2009, repet.)





România are în medie 2000 de ore pe an de muncă, dar acestea variază evident în funcție de segmentele din economie. Cele mai mari scăderi s-au înregistrat în activitățile recreative și de spectacole (scădere cu aproape 40% în perioada 2009-2017) și în cele privind tranzacțiile imobiliare.





Din punct de vedere economic, concediul tău poate fi o șansa altcuiva. Dacă te duci de pildă într-o pensiune la munte, decizia ta de a pleca în concediu poate fi șansa unui localnic de a-și găsi un loc de muncă pe perioada respectivă (pentru ca angajatorul lui să facă față volumului de activitate în creștere). Comerțul local poate crește la rândul lui dacă te decizi să îți petreci serile în restaurantele din zonă, etc. Iar, în plus, angajatorul tău poate subcontracta altuia lucrări pe care ți le-ar fi dat ție dacă nu ți-ai fi luat zilele libere la care oricum aveai dreptul.Dar să revenim.







De partea cealaltă, a celor mai ”muncitori” români, cele mai mari creșteri le vedem în sectorul bancar, ( e drept, avem de-a face și cu efectul de bază), unde salariații de azi lucrează mult mai mult decât cei din perioada crizei.







Dacă ne uităm în Europa, lucrurile nu par să stea foarte diferit. Germanii și-au câștigat recent dreptul de a lucra 28 de ore/săptămână timp de până la doi ani pentru a petrece mai mult timp cu familiile lor. Acordul acoperă lucrătorii industriali din Baden-Württemberg , dar ar putea fi extins și în alte părți ale țării.

Pe locul doi este Costa Rica, deseori descrisă ca fiind cea mai fericită țară din lume. E urmată de Coreea de Sud, Grecia și Chile completează primele cinci.





În general, numărul mediu al orelor lucrate a scăzut în toate țările pentru care OCDE deține date. În Marea Britanie, de exemplu, un angajat tipic petrecea 1700 de ore pe an în anul 2000 - față de 1.676 acum. Restul sunt interpretări.





PS În calculele pe România am ținut cont de faptul că în 2010 am avut 257 zile lucrătoare, în 2011 am avut 255 de asemenea zile, în 2012, erau declarate 253 zile lucrătoare, la fel ca în 2013 și 2015, în vreme ce în 2014 am avut cu o zi lucrătoare mai puțin, iar în 2016 au fost 254 zile lucrătoare.



Știu, subiectul merită o discuție mult mai amplă decât un simplu articol de presă. Dar pentru că tocmai ce au trecut zilele libere de Rusalii și ne apropiem de o altă zi liberă (1 iunie), poate că nu ar fi lipsit de interes să ne uităm la cine, la cât și la cum se mai muncește în România. Pentru că echilibrul între viața personală și cea petrecută la birou capătă tot mai multă importanță. Am făcut o comparație pe baza datelor furnizate deInstitutul Național de Statistică și am constatat următoarele: față de anul 2009, se muncește mai puțin (în număr de ore/salariat) în cele mai multe sectoare ale economiei. Dar să nu ne panicăm din asta,zic.Cu toate acestea, potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), germanii lucrează deja cu mult mai multe ore decât majoritatea salariaților din alte țări.În cel mai recent raport privind perspectivele de ocupare a forței de muncă al OECD, se arată că numărul mediu de ore lucrate anual de nemți este de 1.363 de ore pe an. Ca ideea, britanicul mediu lucrează 1676 de ore pe an (aproximativ 32 de ore pe săptămână). Cea mai ”muncitoare” țară are să fie Mexicul, unde un salariat muncește 2.255 de ore pe an (puțin peste 43 de ore pe săptămână).Mexic - 2255 de ore pe anCosta Rica - 2212Coreea de Sud - 2069Grecia - 2035Chile - 1974Rusia - 1974Polonia - 1928Letonia - 1910Israel - 1889Lituania - 1885Islanda - 1879Estonia - 1855Portugalia - 1842Turcia - 1832Irlanda - 1820US-1783Republica Cehă - 1770Ungaria - 1761Noua Zeelandă - 1757Slovacia - 1740Italia - 1730Japonia - 1713Canada - 1703Spania - 1695Slovenia - 1682UK - 1676Australia - 1669Finlanda - 1653Suedia - 1621Austria - 1601Elveția - 1590Belgia - 1551Luxemburg - 1512Franța - 1472Olanda - 1430Norvegia - 1421Danemarca - 1410Germania - 1363