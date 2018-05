Românii își doresc din ce în ce mai mult să intre în zona euro, dar se așteaptă să crească prețurile

Numărul românilor care sunt în favoarea adoptării monedei unice europene a crescut de la 64%, la 69%, în ultimul an, reiese dintr-un eurobarometru publicat de Comisia Europeană.Deși sunt sunt deschiși cu privire la euro, 55% dintre români cred că vor crește prețurile odată cu adoptarea acesteia.Mai mult, 26% dintre români cred că suntem pregătiți de adoptarea monedei unice europene, comparativ cu 24%, anul trecut. De asemenea, 41% sunt de părere că acest lucru se va întâmpla în cinci ani, comparativ cu 33% care credeau acest lucru anul trecut. 31% se așteaptă să fie adoptată în 10 ani, iar 22% - niciodată. La această întrebare, restul nu au știut să răspundă.La întrebarea dacă adoptarea euro va avea efecte pozitive sau negative în țară, 11% dintre români cred că va avea efecte pozitive, 43% - efecte mai degrabă pozitive, 27% - efecte mai degrabă negative, iar 13% - foarte negative (6% nu au răspuns).„În timp ce 55% dintre respondenți cred că introducerea monedei europene are și consecințe pozitive în țările care folosesc deja euro, proporția celor care sunt în favoarea ei variază drastic, de la 69% în România, la 33% în Cehia. Respondenții care sunt informați cu privire la moneda unică susțin introducerea acesteia (55% comparativ cu 46% dintre cei care nu sunt informați). Analiza socio-demografică arată că bărbații sunt mai deschiși cu privire la adoptarea euro în țările lor, comparativ cu femeile (57% vs. 45%)”, informează Comisia Europeană.Studiul a fost realizat în aprilie 2018 și au răspuns 7.008 respondenți din Bulgaria, Cechia, Croația, Ungaria, Polonia, Suedia și România.