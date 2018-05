Miercuri se lansează în Capitală un proiect european cu privire la educația firmelor mici  în privința protecției consumatorilor

Aparent, e simplu. Ioana se pregătea să îi cumpere un cadou prietenei sale. Era ziua ei de naștere, iar Ioana fusese invitată de o lună, dar se luase cu altele și uitase de cadou. A fugit rapid într-un mall, a cumpărat o bluziță pe măsura prietenei sale și a întrebat-o în treacăt pe vânzătoare dacă i se returnează banii pe bluziță, în caz că aceasta nu i se va potrivi. Femeia a răspuns că nu, nu o va schimba, ci în cel mai rău caz o va lăsa pe Ioana să aleagă alt produs de aceeași valoare. Degeaba a încercat Ioana să îi explice cum e cu drepturile consumatorului, vânzătoarea a fost fermă: Asta e politica firmei, îmi pare rău!







În același mall, la un alt magazin, a văzut scris mare pe o hârtie format A4 un mesaj care părea resuscitat de pe vremea comerțului comunist: "Marfa vândută nu se returnează!". Din fericire, lucrurile chiar s-au mai schimbat. Asociația PRO Consumatori, membră a BEUC organizează chiar de miercuri prima sesiune gratuită de instruire a viitorilor formatori din cadrul programului Consumer Law Ready – Pregătit pentru protecția consumatorilor.







În România, proiectul va debuta în 30 și 31 mai 2018, începând cu ora 10:00, în sala Hila a Hotelului Minerva, strada Gheorghe Manu, nr.2-4, București. Prima sesiune de cursuri va pregăti minimum 20 de formatori care, la rândul lor, vor putea susține cursuri și ședințe de informare și educare a întreprinzătorilor în privința protecției consumatorilor





Cursul va fi gratuit și constă din parcurgerea a cinci module: Cerințe de informare precontractuală în relația cu consumatorii; Dreptul de retragere al consumatorului; Drepturile și garanțiile consumatorilor, Practici comerciale neloiale și clauze contractuale abuzive; Soluționarea alternativă a litigiilor (ADR) și soluționarea online a litigiilor (ODR), urmate de susținerea unui test online în urma căruia participanții vor obține certificatul de trainer în domeniul drepturilor consumatorilor.





Leader formator pentru România este Calu Monica, jurist, expert Dreptul Consumului al Asociației Pro Consumatori.





Proiectul Consumer Law Ready este un proiect la nivel european gestionat de BEUC (Organizația Europeană a Consumatorilor) într-un consorțiu cu UEAPME (Vocea IMM-urilor din Europa) și Eurochambres (Asociația Camerelor de Comerț și Industrie Europene). Acesta este finanțat de Uniunea Europeană cu sprijinul Parlamentului European și al Comisiei Europene.





Obiectivul principal al proiectului este de a ajuta IMM-urile să respecte cerințele legislației UE privind dreptul consumatorului.





Legislația UE privind protecția consumatorilor constă în diferite acte legislative adoptate de Uniunea Europeană în ultimii 25 de ani și transpuse de fiecare stat membru al UE în legislația națională. În 2017, Comisia Europeană a încheiat o evaluare pentru a verifica eficacitatea prevederilor și gradul lor de adecvare la scopul urmărit.







Rezultatul a fost în general pozitiv, dar principala constatare a fost că normele existente trebuie să fie mai bine aplicate de autorități și mai bine cunoscute de întreprinderi și de consumatori.







Organizația Europeană pentru Consumatori (BEUC) împreună cu Uniunea Europeana a Artizanatului și IMM-urilor (UEAPME) și Eurochambres (Asociația Camerelor de Comerț și Industrie Europene), au lansat în martie 2017, la Bruxelles, un program de instruire a formatorilor în educarea și informarea IMM-urilor cu privire la protecția drepturilor consumatorilor. Proiectul Consumer Law Ready urmărește să sporească cunoștințele comercianților, în special ale IMM-urilor, dar nu numai, în ceea ce privește drepturile consumatorilor și obligațiile legale corespunzătoare acestor drepturi.





Acest nou proiect al BEUC isi propune sa dezvolte si sa organizeze activitati de formare in fiecare tara membra a Uniunii Europene privind drepturile consumatorilor in scopul de a ajuta IMM-urile sa respecte dreptul consumatorilor.





Programul, denumit Consumer Law Ready - Pregătit pentru protecția consumatorului, organizat sub egida BEUC și avizat de Comisia Europeană, constă în desfășurarea de cursuri de instruire în domeniul legislației protecției consumatorilor ținut cu antreprenorii, cu reprezentanții organizațiilor de consumatori și chiar cu simplii consumatori. Acest program de instruire este organizat în România de Asociația Pro Consumatori. Din cele 22 de milioane de intreprinderi care opereaza in Uniunea Europeana in prezent, 99,8% sunt intreprinderile mici si mijlocii. Din cauza legislatii, uneori complexe si stufoase, IMM-urile fac eforturi sa cunoasca ce drepturile si obligatii au fata de consumatori. De cele mai multe ori, aceasta se datoreaza lipsei sau a calitatii informatiilor existente. O buna cunoastere a legislatiei consumatorilor poate contribui la o mai buna calitate a serviciilor, o mai mare competitivitate, mai multa incredere din partea clientilor si chiar mai multe oportunitati de afaceri pentru IMM-uri. Asociatia Pro Consumatori (fosta APC Romania) - membra a Organizatiei Europene pentru Consumatori- a fost invitata sa participe in acest program de pregatire a formatorilor. Asociația a desemnat-o ca lider formator pentru acest proiect derulat de către Organizația Europeană pentru Consumatori, UEAPME și Eurochambers pe d-na Monica Calu, Jurist, Expert APC în Dreptul Consumului. Asociatia Pro Consumatori a fost infiintata in urma cu 27 de ani si este cea mai veche asociatie de consumatori din Romania, reunind peste 10.000 de membri. Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania este o organizatie neguvernamentala, apolitica si nonprofit, infiintata inca din anul 1990, care are ca principal obiectiv apararea, promovarea si reprezentarea prin toate mijloacele legale ale drepturilor si intereselor consumatorilor in raporturile cu agentii economici si institutiile statului.